Goran Višnjić prisjetio se susreta s Arsenom Dedićem: ''Kad je čuo da ja idem na akademiju...''

U nedjelju je u Zagrebu održan koncert u čast Gabi Novak, Matiji i Arsenu Dediću. Nastupili su Jasna Zlokić, Zdenka Kovačiček, Drago Diklić, Natali Dizdar i mnoga druga glazbena, ali i i glumačka imena. Bio je ondje i Goran Višnjić, koji se prisjetio svojih susreta s Arsenom. Izvještaj s koncerta donosi naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

''Ja vjerujem da njih troje nas odozgo gledaju i čuvaju oblake da nas ne smokre'', sigurna je Jasna Zlokić.

Tamni oblaci su prijetili, ali kiša nije pala na Strossmayerovom trgu u Zagrebu. Više od 60 izvođača nastupilo je na koncertu čast Gabi Novak, Matiji i Arsenu Dediću. Bio je među njima i Goran Višnjić koji susrete s Arsenom dobro pamti.

''On je u gradu bio fakat opušten, mislim da je mogao sjesti gdje ga je volja, nitko ga ne bi pilio, gnjavio, a on je bio takav da se nije ni dao previše gnjavit - i onda kad je čuo da ja idem na akademiju mi je rekao - ajde mali dobar ćeš ti biti samo idi, meni je to bilo wow, rekao mi je Arsen da ću biti dobar'', prisjetio se Goran Višnjić.

Glumci i glazbenici pjevali su pjesme koje sui glazebna ostavština obitelji Novak-Dedić, a na spomen Arsena, svi o njemu govore s potštovanjem.

''Ja uvijek kažem da je Arsen kaetdrala naše scene, glazbe, poezije'', zaključila je Jasna Zlokić.

''Uvijek je naglašavao da mi ovo ne radimo zbog sebe nego zbog ljudi koji nas slušaju i sjećam se da je to bila lekcija koju mi nije tebao reći dva puta'', govori Ivana Husar.

''Arsena sam imao čast ugostiti na koncertu u Zagvozdu, to je bila jedna od najljepših večeri na 30 godina našeg festivala'', prisjetio se Vedran Mlikota.

Tijekom više od dva sata programa izvedene se neke od najvećih pjesama koje je stvorio Arsen, a na svoj način jedinstven način Gabi.

''Ona kad god bi se negdje pojavila to su bile ovacije, publika u transu čak je i Arsen bio ljubomoran na nju. Do maloprije je bila s viklerima na glavi i kuhala ručak, nije ona tome pridavala neki veliki značaj ona u sebi, u svojoj koži nikad nije bila diva''.

''Gabi moja je bila meni toliko bliska i draga da sam s njom podijelila bezbroj lijepih trenutaka što proefesionalnioh što privatnih, ona je tako topla i mila žena, pametna, duhovita'', priča Jasna Zlokić.

A ni prehlada nije moglaspriječiti Zdenku Kovačiček da propusti ovu večer.

''To je koncentracija kad čovjek dođe na scenu i uzme mirkofon, a ja bi se odazvala pa taman i da im održim govor'', rekla je Zdenka Kovačiček.

A odazvali su se na ovaj koncert i brojni Zagrepčani. Strossmayerov trg bio je premal za sve posjetitelje, a jedna večer prekratka za sav opus koji su ostavili iza sebe Gabi, Matija I aRSEN.

''To je nepregledno more stvaralačkog materijala'', zaključio je Vedran Mlikota.

''Taj neki opus s kojim su nas zadužili je osim što je genijalan i velik''.

Tamo gdje su stali baka, djed i otac sada se mnogi nadaju nastavit će Lu Dedić, Matijina kći.

''Imamo Lu, oni su držali do obitelji i Bogu hvala djeca nastavljaju taj put'', zaključila je Ivana Husar.

