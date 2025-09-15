Tko je atraktivna plavuša za koju su svi pomislili da je zaboravila obući badić na plaži?

Aisleyne Horgan-Wallace, bivša zvijezda Big Brothera, ponovno je privukla pažnju javnosti provokativnim izdanjem na odmoru, zbog kojeg su mnogi pomislili da je zaboravila kupaći kostim.

Aisleyne Horgan-Wallace, britanska reality zvijezda i bivša natjecateljica Big Brothera, uživala je u sunčanom odmoru u društvu Victorije Rose Cipriani, bivše supruge engleskog ragbijaša Dannyja Ciprianija, no ono što je svima zapelo za oko bio je njezin odvažni bikini.

Paparazzi su Aisleyne snimili u izdanju koje je izazvalo lavinu komentara. Naime, izgledalo je kao da je zaboravila ponijeti kupaći kostim. No za nju to nije ništa novo; Aisleyne je poznata po tome da bez zadrške nosi ono što želi i pritom samouvjereno prkosi svim pravilima.

Aisleyne Horgan Wallace - 3 Foto: Profimedia

Aisleyne Horgan Wallace - 5 Foto: Profimedia

Aisleyne Horgan Wallace - 2 Foto: Profimedia

Široj javnosti postala je poznata 2006. godine, kada se pojavila u sedmoj sezoni britanskog Big Brothera. Iako tada nije pobijedila, osvojila je publiku svojim iskrenim stavovima i neustrašivim karakterom. Od tada se redovito pojavljuje u britanskim medijima, bilo da je riječ o modnim izdanjima, društvenim događanjima ili njezinim komentarima bez dlake na jeziku na društvenim mrežama.

Aisleyne Horgan Wallace - 1 Foto: Profimedia

Aisleyne Horgan Wallace - 6 Foto: Profimedia

Danas Aisleyne ima gotovo milijun pratitelja na Instagramu, gdje redovito dijeli trenutke iz svog glamuroznog, ali i često provokativnog života. Nije nepoznanica ni tabloidskim naslovima – i čini se da joj to nimalo ne smeta.

Inače, Aisleyne je tragično pretrpjela tri spontana pobačaja i jedno mrtvorođenče u pokušaju da dobije dijete, a liječnici su potvrdili da ima negativni Rhesus-faktor, rijetku krvnu bolest koja ugrožava njezine šanse da iznese trudnoću do kraja. TV zvijezda bila je shrvana kada je izgubila svoje peto dijete.

Više o tome pročitajte OVDJE.

