Djetinjstvo pretvoreno u umjetnost: Drugo lice Šomija iz Neki to vole vruće!

Jednakom strašću svira, pjeva - i slika. On je Silvestar Dragoje, poznati Šomi iz Neki to vole vruće. U sljedećim minutama vodimo vas na njegovu prvu izložbu u rodnom Zagrebu, koja dokazuje kako se slikarstvo i život isPREpliću u istom ritmu. Priča Jelene Prpoš.

Svoju razigranost, ali i način kako se nosi sa stvarnošću, Silvestar Dragoje pretočio je na platno. Šarenilo boja odraz je njegove duše i toga kako se osjećao dok je slikao, a cijela izložba evocira djetinje doba. Zato i nosi naziv Patide, riječ koju je Šomi izmislio za najmlađih dana, a koja je obilježila njegovo odrastanje.



''Moja ekipa iz dvorišta, iz Martićeve ulice, je radila te patide. To su rupice u zemlju u koje smo stavljali razna stakalca od flaše, od čaše, razne papiriće i gore glavno staklo na to i onda bi to prekrili zemljom i onda kad je zasijalo sunce, onda se pomaknula ta zemlja i sunčevo svjetlo je udarilo u tu patidu, u tu rupicu gdje su ta stakalca i onda je to zabljesnulo. I svaki od nas je imao svoju patidu i svaki je potajno napravio'', objasnio nam je.



Kao dječak, kaže ovaj umjetnik, bio je velik zaljubljenik u nogomet. Jednako je i danas pa bi uskoro nadahnuće za sliku mogao pronaći i u omiljenom nogometnom klubu Dinamu. Do tada, rado se prisjeća kako su nastala njegova djela koja je izložio u svojem Zagrebu.

''Ova slika, nju sam radio prije nego što sam počeo raditi pjesmu Sir Duke. To je pjesma od Stevieja Wondera, mojeg favorite izvođača i kompozitora, pjevača i onda sam uspio nabaviti note od te pjesme, to je klavirski izvod, ovdje se vidi. Znači to su note od pjesme Sir Duke, od Wonderove pjesme



Prijateljstvo s poznatim slikarom Vatroslavom Kulišem potaknulo je Šomijevu ljubav prema slikarstvu. Jedno vrijeme mu je i asistirao u ateljeu. Prao kistove i miješao boje. Prije gotovo 30 godina osjetio je da i on mora pokušati, a taj žar drži ga i danas, kada je njegov cijeli dom pretvoren u prostor za umjetnost.



''Ne volim da me se bilo šta pita ili nešto ulazi. Kad osjetim tu strast da moram to nešto napraviti, onda sam totalno van tijela, kako bi se reklo. Glazba mi svira i totalno sam u nekom čudu, samog sebe ne prepoznajem''.



Slika uz klasiku i jazz, a pogreške si teško oprašta.

Slikanje uspoređuje sa skladanjem. Osjećaji su, kaže, jednaki. A oduševljava ga i od praznog platna, stvoriti nešto.



Ne igra se samo ovaj glazbenik slikama. I dalje to radi i notama, a njegov Neki to vole vruće ove godine slavi velikih 40 godina.

''Velika stvar je to kad ljudi u svojoj karijeri naprave pjesme koje traju kao vinske mušice, a ove naše pjesme su ostale do dan danas i vrte se na radio postajama. Još uvijek ljudi ih vole i sa starije te naše generacije su prešle na mlade. To je zbilja da čovjeku imponira to''.



U ritmu glazbe Šomi nastavlja rasti svakim potezom kista te tako s iznimnim zadovoljstvom pridonositi i slikarskoj sceni.

