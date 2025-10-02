Ispovijest zvijezde kultne serije o teškoj dijagnozi: "Zbog njih ću se boriti do posljednjeg daha..."

Eric Dane otvorio je dušu o teškoj dijagnozi za koju je javnost saznala u travnju ove godine.

Zvijezda serija "Uvod u anatomiju" i "Euforija" Eric Dane u travnju je šokirao javnost kada je otkrio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS), poznate i kao Lou Gehrigova bolest. Riječ je o teškoj neurološkoj bolesti u kojoj propadaju neuroni, što dovodi do progresivne slabosti mišića, invaliditeta, a u konačnici i smrti. Najpoznatija osoba koja je živjela s ALS-om bio je fizičar Stephen Hawking.

Ovog tjedna Dane je otputovao u Washington kako bi dao podršku ponovnom usvajanju zakona o ovoj teškoj bolesti. Taj zakon usvojen je u SAD-u 2021. i omogućava brži pristup eksperimentalnim terapijama i kliničkim ispitivanjima za oboljele od ALS-a. Budući da se bolest često dijagnosticira prekasno, mnogi pacijenti inače ostaju bez mogućnosti sudjelovanja u tim ispitivanjima.

Eric Dane - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je dječak s fotke? S ljubavi iz mladosti čeka četvrto dijete

U videu koji je na TikToku podijelio američki kongresnik Eric Swalwell iz Kalifornije, Dane je otvoreno govorio o svom putu s bolešću.

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

"ALS je posljednje što itko želi čuti kao dijagnozu. Često prođe previše vremena dok se bolest potvrdi, a onda ti ljudi gube priliku sudjelovati u kliničkim ispitivanjima. Zato je ACT za ALS sjajan – jer otvara pristup svima," objasnio je Dane.

@swalwelleric It was an honor to meet with @iamalsorg and my friend @realericdane to discuss the urgent need for progress in the fight against ALS. From investing in innovative treatments to ensuring access to quality care, we must do more to support patients, families, and researchers. ♬ original sound - swalwell

Glumac, koji s suprugom Rebeccom Gayheart ima dvije kćeri, Billie Beatrice i Georgiju Geraldine, emotivno je poručio što mu daje motivaciju u borbi s bolesti.

"Imam dvije kćeri kod kuće. Želim ih vidjeti kako diplomiraju, udaju se, možda imaju djecu. Želim biti tu za sve te trenutke. Borit ću se do posljednjeg daha'', rekao je.

Galerija 15 15 15 15 15

Iako je govor bio ozbiljan, Dane je na kraju uspio unijeti i dozu humora. Kada ga je kongresnik Swalwell pitao može li učiniti još nešto za njega, glumac se nasmijao i odgovorio:

"Možda da natočite još jednu kavu… umoran sam, čovječe."

Eric Dane - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Na pomolu je pomirenje? Afera koja je obišla svijet dobila je neočekivani obrat

Njegov prvi intervju nakon dijagnoze pročitajte OVDJE.

Eric Dane - 2 Foto: Profimedia

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Jedva je stajala na nogama! Zločestu curu modnog svijeta snimili u nezgodnom trenutku

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Samo jedan krivi pokret u izdanju bez rublja otkrio bi ama baš sve!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Neočekivana iskrenost princa Williama: ''Dogodilo se puno promjena...''