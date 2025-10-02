Na pomolu je pomirenje? Afera koja je obišla svijet dobila je neočekivani obrat

Nakon što je navodna afera s koncerta Coldplayja obišLA svijet, pojavile su se nove fotografije Andyja Byrona i njegove supruge.

Coldplaygate, sada već dobro poznati skandal u kojem je kamera na koncertu Coldplayja uhvatila tadašnjeg direktora tvrtke Astronomer Andyja Byrona i šeficu ljudskih resursa Kristin Cabot u preljubu, dobio je novi obrat.

Iako su mnogi mislili da je brak Andyja i njegove supruge Megan zauvijek završio, čini se da priča ipak nije gotova.

Naime, par je viđen zajedno nekoliko puta prošlog tjedna u Maineu, prema fotografijama koje je objavio The Daily Mail. Među njihovim zajedničkim izlascima bili su piknik na plaži i šetnja, a oboje su nosili vjenčano prstenje.

People je također napisao da prema uvidu u sudske spise niti jedno nije podnijelo zahtjev za razvod. To je potaknulo šuškanja da par možda pokušava izgladiti odnose unatoč burnom skandalu.

Podsjetimo, snimka s Coldplayjevog koncerta na kojoj su Byron i Cabot uhvaćeni u intimnom trenutku obišla je svijet i u rekordnom roku postala viralna. Nakon što je skandal odjeknuo, Byron je napustio čelno mjesto u Astronomeru, a Cabot se također povukla iz tvrtke.

''Kristin i Andy imali su izvrstan poslovni odnos, veliko prijateljstvo. Nije bilo afere", rekao je izvor blizak paru za strane medije nakon skandala.

