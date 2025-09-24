Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?

Ni dva mjeseca poslije ne stišava se drama oko preljuba koji je slučajno otkriven na koncertu Coldplaya.

Prošla su dva mjeseca od koncerta Coldplaya na kojem je otkriven preljub.

Nakon što je snimka direktora tvrtke Astronomer Andyja Byrona i direktorice ljudskih resursa Kristin Cabot s koncerta Coldplaya postala viralna, izvor blizak Cabot prvi je put progovario kako bi razjasnio prirodu njihova odnosa.

"Kristin i Andy imali su izvrstan poslovni odnos, veliko prijateljstvo. Nije bilo afere", rekao je izvor, prenosi People.

"Bilo je neprikladno grliti svog šefa na koncertu i ona preuzima punu odgovornost za to. Ali skandal, gubitak posla - sve je to nepravedno."

Posljedice viralne snimke bile su razorne za obje obitelji.

"Neshvatljivo je svjedočiti onome što se dogodilo i koliko to može biti razorno", kaže izvor.

"Ovo su stvarni ljudi i stvarne obitelji. Ljudi su se toliko zabavljali na njihov račun da je to teško gledati."

Cabot se suočila s javnim ismijavanjem, ali i ozbiljnim prijetnjama.

"Kristin su ljudi stajali ispred automobila dok je kupila sina s posla, odrasle žene su se smijale, slikale, pokazivale prstom", navodi izvor.

"U prva tri dana nakon što je vijest objavljena, imala je oko 900 prijetnji smrću na svom telefonu."

Trenutno je Cabot, koja je prije sedam mjeseci rada u Astronomeru imala 22-godišnju karijeru u oglašavanju, usredotočena na svoju djecu.

"Pazi da su njezina djeca dobro, a to će potrajati", zaključuje izvor, dodajući kako joj podršku pružaju obitelj i prijatelji koji znaju pravu istinu.

Što je o incidentu rekla supruga Andyja Byrona, čitajte OVDJE.

Prije dva tjedna oglasio se i suprug Kristin, njegovu izjavu pročitajte OVDJE.

