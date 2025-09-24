Miljenik žena otkrio detalj iz spavaće sobe zbog kojeg ima sretan brak

Matthew McConaughey u braku je već 13 godina s Camilom Alves.

Holivudski glumac i oskarovac Matthew McConaughey otkrio je neobičnu tajnu koja je, kako tvrdi, ključna za uspjeh njegova braka s Camilom Alves. Par je u braku već 13 godina, a zajedno imaju troje djece – Levija, Vidu i Livingstona.

U razgovoru za Fox News Digital, 55-godišnji glumac objasnio je kako bi parovi s velikim krevetima trebali razmisliti o smanjenju dimenzija.

Matthew McConaughey

"Jednog jutra se probudim. Gledam tamo, a Camila je udaljena kao nogometno igralište, čovječe. Onda navečer ideš u krevet, želiš se sklupčati, pa se moramo pokriti. Priđi bliže na 3,5 metra, ja ću učiniti isto'', ispričao je McConaughey.

Glumac je dodao kako je u jednom trenutku shvatio da preveliki krevet može štetiti braku.

"Kažeš si, ovaj prokleti king-size krevet nije dobar za brak. Riješi se tog vraga. Tako smo nabavili manji, queen-size krevet, u kojem smo rame uz rame. Govorim vam, to je dobro za vaš brak'', objasnio je.

Inače, Matthew je manekenku i poduzetnicu s kojom je u braku upoznao 2006. godine u jednom noćnom klubu u Los Angelesu.

"Od te večeri nisam želio provoditi vrijeme ni s jednom drugom ženom. Imamo ljubav koju nikada ne dovodimo u pitanje”, rekao je glumac.

Matthew McConaughey, Camila Alves

Nakon nekoliko godina veze, par se zaručio u prosincu 2011., a vjenčali su se u lipnju 2012. godine na intimnoj ceremoniji u Teksasu, u društvu obitelji i bliskih prijatelja.

Matthew McConaughey, Camila Alves

Njihova ljubavna priča često se opisuje kao jedna od najstabilnijih u Hollywoodu – iako su pod povećalom javnosti, McConaughey i Alves rijetko otkrivaju detalje iz privatnog života, a oboje ističu da im je obitelj uvijek na prvom mjestu.

Matthew McConaughey - 1

Matthew McConaughey i Camila Alves

Matthew McConaughey i Camila Alves

Obitelj McConaughey je bila prije nekoliko godina u Hrvatskoj, a više o njihovom posjetu pročitajte OVDJE.

