Ida Prester pokazala kako izgleda izlazak iz njezine zgrade dok traju radovi

Ida Prester požalila se na građevinske radove koji se trenutno odvijaju u zgradi u kojoj ima stan u najmu.

Ida Prester prije nekoliko godina se vratila u Zagreb s obitelji nakon što je nekoliko godina živjela u Beogradu. Prošle godine pokazala je kako je uredila fasadu kuće svog djeda, no i dalje živi u podstanarskom stanu u centru Zagreba.

Osim što još uvijek traju radovi na djedovoj kući, pjevačica i voditeljica ima gradilište u zgradi u kojoj trenutno živi. Naime, zbog oštećenja od potresa, trenutno se obnavlja hodnik ove zgrade, zbog čega Ida ima neuobičajen način izlaska iz stana - spuštanjem glave ispod skela kako se ne bi ozlijedila.

Galerija 25 25 25 25 25

Ida Prester - 2 Foto: Instagram Screenshot

Ida Prester - 4 Foto: Instagram Screenshot

Ida Prester - 1 Foto: Instagram Screenshot

Ida Prester - 5 Foto: Instagram Screenshot

"Glamurozni izlazak iz našeg stana. Ljudi, kad će to gradilište u našem životu završiti", ispričala je Ida u svojem Instastoryju, pokazavši koliko se mora sagnuti kako bi uspjela izaći i zaključati stan.

Ida Prester - 3 Foto: Instagram Screenshot

Ida Prester - 9 Foto: Instagram Screenshot

Ida Prester - 6 Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet

Ida na svojem Instagramu svakodnevno dokumentira kako napreduju radovi na kući u kojoj se planira useliti s obitelji. Prije nekoliko mjeseci se požalila kako se sve produžilo zbog više građevinskih problema, od trulih temelja do nemogućnosti pronalaska radnika.

"Mi se već pune dvije godine mučimo s ovom bauštelom i sve što je moglo poći po krivu, nama se dogodilo", ispričala je Ida, u kojoj je spomenula truli krov, poplavu zbog kiše, izgaženu novu stolariju i pouzdane radnike.

Nedavno je nasmijala sve kako ju je suprug podsjetio na godišnjicu braka, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kakva drama im se dogodila za vrijeme puta, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nikad uži korzet! Srpska folkerica u 50. godini utegnula bujne obline do maksimuma

1/40 >> Pogledaji ovu galeriju +35 Zanimljivosti Njezino nasljeđe je neizbrisivo: Priča o glumici koja je ljepotom i borbom očarala cijeli svijet

Pogledaji ovo Celebrity Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput je osim rođendana imala još jedan veliki razlog za slavlje, sama se pohvalila