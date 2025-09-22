Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet

Emilia Rydberg proslavila se 1998. godine s pjesmom "Big Big World", no svjetski uspjeh ove balade ipak nije pripomogao razvitku njezine karijere.

Glazbeni svijet obilježilo je mnogo hitova koji su označili proboj jednog izvođača, no nakon uspjeha istog ostali nisu dosegnuli ni upola dobre rezultate.

Prije gotovo 30 godina na radijskim postajama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama mogla se čuti pjesma "Big Big World" koju je izvela švedska pjevačica Emilia Rydberg.

Ova 47-godišnjakinja iz Stockholma je još odmalena pokazala veliko zanimanje za glazbu. Njezini roditelji Teshome, koji je došao iz Etiopije, i Malena upisali su je u glazbenu školu Adolf Fredrik, a netom prije završetka iste, otkrio ju je Lars Anderson, sin Stigga Andersona, nekadašnjeg menadžera grupe ABBA.

Ubrzo nakon što je pronašla menadžera, objavila je svoj prvi singl "Big Big World", a koliko su Anderson i njezina diskografska kuća vjerovali u nju, pokazuje i to da je spot za ovu baladu snimila u New Yorku. Već prve recenzije hvalile su pjesmu i njezin nježni glas, proglasivši "Big Big World" velikim jesenskim hitom.

Unatoč tome što je "Big Big World" osvajao svijet i glazbene nagrade, Emilia je radila honorarno u jednoj trgovini odjećom tijekom tjedna i studirala ekonomsku povijest na sveučilištu. No svaki idući singl iza "Big Big World" nije ostvario neki veći uspjeh, pa je počela se povlačiti i gajiti druge interese, poput učenja njemačkog jezika.

Jedno vrijeme, nakon života u Berlinu, pokušala se vratiti na švedsku glazbenu scenu pjesmama na švedskom, no tek nastup na švedskoj Dori Melodifestivalenu 2009. vratio ju je u centar pozornosti. Usprkos dobrom nastupu, osvojila je tek deveto mjesto u finalu. Do 2013. objavila je ukupno pet albuma i nastavila stvarati glazbu, no nijedna pjesma nije ostvarila uspjeh njezinog debi singla.

Danas se povukla iz javnosti, a švedski mediji su pisali kako se u međuvremenu udala i dobila dvoje djece te počela raditi u školi.

Emilia Rydberg, koja je jedno vrijeme nastupala i pod prezimenom svog oca Mitiku, izvrstan je primjer umjetnice koja je postigla ogroman međunarodni uspjeh s jednom pjesmom koja je zauvijek ostala njezin zaštitni znak, no s ostalim pjesmama nije ponovila uspjeh. Ipak, ostala je zauvijek upisana u povijest popularne kulture, pogotovo ljubitelja glazbe i mode devedesetih.

