Kolege mu zasvirali za oproštaj, prizori s ispraćaja preminulog tamburaša dirnuli su mnoge

Sprovod Mirka Gašparovića Mirke održan je na mjesnom groblju u Štitaru, a na poziv Najboljih hrvatskih tamburaša stigli su njegovi kolege koji su ga glazbom ispratili na vječni počinak.

Tamburašku glazbu minulog vikenda je potresla smrt jednog od zaštitnih lica ansambla Najbolji hrvatski tamburaši Mirka Gašparovića Mirke, koji je iznenada preminuo u dobi od 63 godine. Posljednji ispraćaj jednog od najpoznatijih hrvatskih tamburaških glazbenika održan je na mjesnom groblju u Štitaru.

Kako se može vidjeti na snimkama koje je objavio portal Cibalia.info, na sprovod su stigli i brojni njegovi kolege tamburaši koji su zasvirali njemu u čast i time na vječni počinak ispratili Gašparovića uz mnogo emocija.

Mnogi tamburaši iz različitih krajeva Hrvatske došli su na poziv Najboljih hrvatskih tamburaša, koji su u objavi o posljednjem ispraćaju pozvali sve da ponesu svoje instrumente i zvukom tambura posljednji put pozdrave Gašparovića.

Galerija

Najbolji hrvatski tamburaši - 2 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Najbolji hrvatski tamburaši - 4 Foto: Danijel Soldo / CROPIX

Najbolji hrvatski tamburaši - 5 Foto: Danijel Soldo / CROPIX

Gašparović je svirao u ansamblu od samog početka dok je još djelovao pod imenom Zlatni dukati, a samo dan prije preranog odlaska svirao je sa svojim kolegama na nastupu u sklopu Vinkovačkih jeseni.

