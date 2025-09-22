Jesen će pričekati! Danijela Dvornik u bikiniju pokazala tip-top formu

Danijela Dvornik na Instagramu se javila s brodića na kojem uživa s prijateljima.
Dok kalendarski počinje jesen, Danijela Dvornik pokazala je kako za nju ljeto još uvijek traje jer je uživala s društvom na brodiću.
Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira u badiću i laganoj ljetnoj odjeći, a pritom je pokazala i svoju zavidnu liniju.
Danijela Dvornik Foto: Instagram
Danijela Dvornik Foto: Instagram
Danijela Dvornik Foto: Instagram
Da njezina brutalna rutina vježbanja daje rezultate, jasno se vidi na fotkama s palube, gdje je u prvom planu njezina tip-top forma.
Danijela Dvornik Foto: Instagram
Uz osmijeh i poruke poput ''Guštamo'' i ''Krenulo je'', Danijela je pratiteljima prenijela dio atmosfere s broda.
Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram
Njezina objava o ženama starijima od 50 godina nedavno je izazvala lavinu reakcija. Više o tome pročitajte OVDJE.
Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram
