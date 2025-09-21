Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću bio je jasan glavni fokus pratitelja!

Žanamari Perčić je u plavom badiću na plaži pokazala zavidnu figuru i oduševila obožavatelje.

Pjevačica Žanamari ponovno je privukla svu pažnju na društvenim mrežama svojom novom ljetnom objavom.

Galerija 26 26 26 26 26

Na fotografiji koju je podijelila pozira na plaži uz SUP dasku, odjevena u minijaturni plavi badić koji je u prvi plan stavio njezinu bujnu pozadinu.

"Ovo ljeto bilo je izazov", napisala je u opisu.

Objava je izazvala lavinu komentara, a obožavatelji su je zatrpali komplimentima na račun izgleda.

Pogledaji ovo Celebrity Nova frizura i piercing! Pojava kćeri Angeline Jolie i Brada Pitta iznenadila javnost

"Kakvo tijelo", "Savršenstvo", "Wow", "Prezgodna žena", pisali su obožavatelji.

Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Nije prvi put da Žanamari hrabro pokazuje svoje isklesano tijelo, no ovaj put jasno je dala do znanja da joj i nakon ljeta forma ostaje besprijekorna.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je čovjek neobične frizure koji je nastupio na ruskom Eurosongu? Iza izgleda krije se iznimna priča

Žanamari Perčić - 2 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić Foto: Instagram

Sjećate li se gdje se proslavila Žanamari? OVDJE pogledajte koliko se promijenila od tada.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zajednička fotografija bivše loto djevojke i holivudske zvijezde zapalila internet: "Nova ljubav?"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Fanovi Lepe Brene priredili joj iznenađenje ispred hotela, njezina reakcija rezultirala je pravom feštom!

Pogledaji ovo Celebrity Ecija Belošević podijelila srcedrapajuću vijest: "Ne znam kako se oprostiti s tobom..."