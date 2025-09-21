Tko je čovjek neobične frizure koji je nastupio na ruskom Eurosongu? Iza izgleda krije se iznimna priča

Slobodan Trkulja nastupio je na Interviziji 2025. spojem tradicionalnih balkanskih instrumenata i modernih aranžmana.

Na ovogodišnjoj Interviziji u Rusiji pažnju je privukao Slobodan Trkulja (48), glazbenik čije ime domaćoj publici možda i nije poznato, ali čiji je nastup oduševio publiku i stručni žiri.

Njegova posebnost leži u spoju tradicionalnih balkanskih instrumenata s modernim glazbenim aranžmanima, čime je dokazao da i takva vrsta glazbe ima snažan odjek na međunarodnoj sceni.

Trkulja je rođen u Odžacima, a glazbeni talent pokazivao je već u djetinjstvu. Kao samouk na brojnim instrumentima, s 15 godina ponio je titulu najboljeg instrumentalista na Festivalu glazbenih društava Vojvodine. Nakon završene Karlovačke gimnazije, svoje obrazovanje nastavio je u Nizozemskoj na jazz konzervatoriju u Amsterdamu, gdje je diplomirao i magistrirao saksofon.

Slobodan Trkulja - 11 Foto: Profimedia

Slobodan Trkulja - 10 Foto: Profimedia

Slobodan Trkulja - 9 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nekadašnji zavodnik plijenio poglede u izlasku s djevojkom koja je stara kao njegova kći!

Ipak, nikada se nije ograničio samo na formalno obrazovanje – Trkulja danas svira čitav niz instrumenata, od frule, kavala, gajdi i tambure do duduka, klarineta i saksofona.

Slobodan Trkulja - 2 Foto: Profimedia

Godine 2000. osnovao je sastav Balkanopolis, s kojim je nastupao diljem svijeta te surađivao s uglednim orkestrima, uključujući nizozemski Metropole Orchestra.

Pogledaji ovo Celebrity Princ Harry razmišlja o povratku u Veliku Britaniju? Ovime je dao to naslutiti!

Njegova glazba prepoznatljiva je po neparnim ritmovima, bogatoj orkestraciji i specifičnom vokalnom izričaju koji spaja arhaične melodije s modernom produkcijom. Upravo je ta kombinacija na Interviziji donijela nastup koji se isticao originalnošću i snagom emocije.

Slobodan Trkulja - 8 Foto: Profimedia

Slobodan Trkulja - 7 Foto: Profimedia

Galerija 6 6 6 6 6

Osim koncertnih turneja, Trkulja značajan dio vremena posvećuje edukaciji i očuvanju kulturne baštine, držeći radionice i masterclassove za mlade glazbenike.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nekadašnji zavodnik plijenio poglede u izlasku s djevojkom koja je stara kao njegova kći!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Šokirao brojkom! Što kažete na iznos koji je naš influencer platio za stan i kompletnu renovaciju?

Pogledaji ovo Celebrity Kolege preminulog tamburaša najavile poseban oproštaj: "Ovom prilikom pozivamo..."