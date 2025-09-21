Princ Harry razmišlja o povratku u Veliku Britaniju? Ovime je dao to naslutiti!

Princ Harry dao je naslutiti da s Meghan razmišlja o povratku u Veliku Britaniju, iako odnosi s princom Williamom i dalje ostaju zategnuti.

Sve glasnije se šuška da bi se princ Harry i Meghan Markle mogli vratiti u Veliku Britaniju. Kako piše InStyle, vojvoda od Sussexa nedavno je dao naslutiti takvu mogućnost tijekom susreta s pjevačicom Joss Stone na dodjeli nagrada WellChild u Londonu.

Stone je u razgovoru za Hello ispričala kako joj je Harry govorio o školama u Velikoj Britaniji i naglasio koliko je obrazovanje važno za djecu.

"Pitao je kako smo se ponovo smjestili u Velikoj Britaniji, jesmo li se priviknuli... Ma, sve ga ja zanimalo. U razgovoru je bio srdačan i jednostavan kao i uvijek, a nakon što smo se rastali učinilo mi se kako i Harry razmišlja o povratku, što bi bilo jako lijepo", rekla je kantautorica.

Podsjetimo, Harry i Meghan napustili su Englesku 2020. godine i s tada malim Archijem preselili prvo u Kanadu, a potom u Los Angeles, da bi se na kraju skrasili u kalifornijskom Montecitu. Tamo danas žive sa šestogodišnjim Archijem i četverogodišnjom kćeri Lilibet. Djevojčicu je kralj Charles III. upoznao samo jednom – prilikom Platinastog jubileja kraljice Elizabete II. 2022. godine.

Ipak, posljednjih mjeseci Harry pokazuje spremnost na pomirenje s obitelji.

"Nema smisla nastaviti svađu", rekao je u svibnju, dodajući da bi volio obnoviti odnos s ocem.

Nedugo zatim, Harry i Charles sastali su se u Clarence Houseu, a princ je navodno ocu pokazivao obiteljske fotografije i snimke na mobitelu. Na pitanje novinara kako je kralj, Harry je kratko odgovorio: "Sjajno!"

No, iako se odnos s ocem popravlja, priča s bratom ostaje napeta. Princ William nije bio prisutan na čajanki s ocem i bratom, a izvori tvrde da su odnosi među njima i dalje krhki. Nije iznenađenje s obzirom na to da je Harry u svojoj autobiografiji optužio Williama da ga je fizički napao nakon svađe oko Meghan.

