Prva dama Franuske prvi put u javnosti nakon što je najavila dokazati da je žena!

Brigitte Macron prvi put se pojavila u javnosti nakon što je najavila tužbu zbog teorija zavjere o svom spolu.

Prva dama Francuske, Brigitte Macron (72), jučer se pridružila suprugu, predsjedniku Emmanuelu Macronu (47), tijekom službenog posjeta školi jahanja u opatiji Pontlevoy.

Bio je to njezin prvi javni nastup nakon što je prošlog tjedna najavila pokretanje sudskog postupka protiv onih koji šire, kako ih sama naziva, "sulude teorije zavjere" da je rođena kao muškarac.

Tijekom posjeta Brigitte je razgovarala s učenicima povijesti i obilazila prostore benediktinske opatije koja danas ima i obrazovnu funkciju. Macronovi su obišli kapelicu, vrt i edukacijska gospodarstva te otkrili kako će radovi na obnovi škole jahanja početi u listopadu.

Iako je odlučila pravnim putem stati na kraj dezinformacijama o svom spolu, njezino pojavljivanje u Pontlevoyu pokazalo je da neće odustati od javnih aktivnosti.

Odvjetnik predsjedničkog para, Tom Clare, za BBC-jev podcast Fame Under Fire otkrio je kako će Macronovi sudu predočiti dokaze, i znanstvene i vizualne prirode. Na pitanje uključuje li to i fotografije Brigitte tijekom trudnoće, odgovorio je kako će se o tome odlučivati isključivo u okviru sudskog procesa i prema propisanim pravilima.

Clare je naglasio da cijela situacija Macronovima teško pada.

"Doista je uznemirujuće pomisliti da se morate izložiti na ovakav način i dokazivati nešto što bi trebalo biti očito", rekao je.

