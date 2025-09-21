Prva dama Franuske prvi put u javnosti nakon što je najavila dokazati da je žena!

Brigitte Macron prvi put se pojavila u javnosti nakon što je najavila tužbu zbog teorija zavjere o svom spolu.
Prva dama Francuske, Brigitte Macron (72), jučer se pridružila suprugu, predsjedniku Emmanuelu Macronu (47), tijekom službenog posjeta školi jahanja u opatiji Pontlevoy.3 vijesti o kojima se priča veliki šok i tuga Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...'' pokraj škole Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe osebujna crnka Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?
Bio je to njezin prvi javni nastup nakon što je prošlog tjedna najavila pokretanje sudskog postupka protiv onih koji šire, kako ih sama naziva, "sulude teorije zavjere" da je rođena kao muškarac.
Brigitte Macron - 3 Foto: Profimedia
Brigitte Macron - 4 Foto: Profimedia
Tijekom posjeta Brigitte je razgovarala s učenicima povijesti i obilazila prostore benediktinske opatije koja danas ima i obrazovnu funkciju. Macronovi su obišli kapelicu, vrt i edukacijska gospodarstva te otkrili kako će radovi na obnovi škole jahanja početi u listopadu.
Brigitte Macron - 2 Foto: Profimedia
Brigitte Macron - 5 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Znate li da je megapopularna influencerica bila muško? Tajnu je otkrila nakon ucjene
Iako je odlučila pravnim putem stati na kraj dezinformacijama o svom spolu, njezino pojavljivanje u Pontlevoyu pokazalo je da neće odustati od javnih aktivnosti.
Emmanuel Macron sa suprugom Brigitte - 1 Foto: Profimedia
Odvjetnik predsjedničkog para, Tom Clare, za BBC-jev podcast Fame Under Fire otkrio je kako će Macronovi sudu predočiti dokaze, i znanstvene i vizualne prirode. Na pitanje uključuje li to i fotografije Brigitte tijekom trudnoće, odgovorio je kako će se o tome odlučivati isključivo u okviru sudskog procesa i prema propisanim pravilima.
Pogledaji ovo Celebrity Haljina sa zbilja prevelikim izrezima potaknula rasprave o zdravlju kćeri slavne ljepotice
Clare je naglasio da cijela situacija Macronovima teško pada.
"Doista je uznemirujuće pomisliti da se morate izložiti na ovakav način i dokazivati nešto što bi trebalo biti očito", rekao je.
Galerija 25 25 25 25 25
OVDJE pogledajte tko je kći francuske prve dame.
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Šokirao brojkom! Što kažete na iznos koji je naš influencer platio za stan i kompletnu renovaciju?
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naš glumac oženio kolegicu! Pogledajte fotografije s intimne proslave
Pogledaji ovo Zanimljivosti Vijetnam pobijedio na ruskom Eurosongu, a evo kako je prošla Srbija!