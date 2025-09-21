Vijetnam pobijedio na ruskom Eurosongu, a evo kako je prošla Srbija!

Na Interviziji 2025., konzervativnom ruskom odgovoru na Eurosong, pobjedu je odnio Vijetnam.

U Rusiji je jučer održana Intervizija 2025., glazbeno natjecanje koje tamošnja publika doživljava kao konzervativni odgovor na Eurosong.

Na pozornici se predstavilo 23 izvođača iz različitih dijelova svijeta – od bivših sovjetskih republika poput Bjelorusije, Kazahstana i Uzbekistana, do partnera Rusije iz skupine BRICS (Kina, Indija, Brazil, Južnoafrička Republika).

Najveći trijumf večeri odnio je Vijetnam. Pobjednik je Duc Phuca s pjesmom "Phù Đổng Thiên Vương". Na drugom mjestu završio je Nomad iz Kirgistana s pjesmom "Jalgyz saga", dok je treće pripalo Kataranki Dani Al Meer s pjesmom "Huwa dha anta".

Pogledaji ovo Celebrity Haljina sa zbilja prevelikim izrezima potaknula rasprave o zdravlju kćeri slavne ljepotice

Program je otvorila kubanska pjevačica Zulema Iglesias Salazar, a zatvorio indijski izvođač Rauhan Malik. Kao ruski predstavnik nastupio je poznati ultranacionalistički pjevač Jaroslav Dronov – Šaman, s pjesmom "Straight to the Heart".

U međunarodnom žiriju sjedili su kulturni predstavnici zemalja sudionica. Rusiju je predstavljao skladatelj Igor Matviyenko, dok je u ime SAD-a sudio bivši vokalist bendova Deep Purple i Rainbow, Joe Lynn Turner.

Natjecanje je otvoreno porukom ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Poštovanje tradicionalnih vrijednosti i raznolikosti kultura temeljna je ideja natjecanja i inspirira sudionike da postignu umjetničke visine", poručio je.

Pogledaji ovo Celebrity Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...''

Među rijetkim europskim zemljama sudjelovala je i Srbija, koja se našla na 14. mjestu. Nju je predstavljao glazbenik Slobodan Trkulja, kojeg su organizatori najavili kao "legendu suvremene balkanske glazbene scene, multiinstrumentalista, pjevača i kompozitora". Izveo je pjesmu "Tri ružice".

Organizatori su posebno istaknuli da su izvođači pjevali na vlastitim jezicima.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naš glumac oženio kolegicu! Pogledajte fotografije s intimne proslave

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Na toplu rujansku subotu u metropoli izašla i lica koja često ne vidimo u Zagrebu

Pogledaji ovo Celebrity Znate li da je megapopularna influencerica bila muško? Tajnu je otkrila nakon ucjene