Znate li da je megapopularna influencerica bila muško? Tajnu je otkrila nakon ucjene

NikkieTutorials, svjetski poznata beauty influencerica, inspirirala je milijune makeup talentom, no javnost je šokirala kada je otkrila da je transrodna žena.

Nikkie de Jager, poznatija kao NikkieTutorials, jedna je od najutjecajnijih beauty influencerica na svijetu i primjer hrabrosti, talenta i autentičnosti.

Karijeru je započela već s 14 godina, objavljujući makeup tutorijale na YouTubeu, a pravi proboj ostvarila je 2015. viralnim videom "The Power of Makeup", u kojem je pokazala polovicu lica bez šminke i poslala snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog izgleda.

Osim što je surađivala s brojnim brendovima i dobila prestižna priznanja, uključujući mjesto na Forbesovom popisu najutjecajnijih, Nikkie je postala globalno prepoznatljivo lice ne samo u beauty industriji, već i među onima koji cijene iskrenost i osobnu snagu.

U siječnju 2020. objavila je video "I’m Coming Out", u kojem je otkrila da je transrodna žena, što je učinila nakon što je bila ucijenjena.

"Rođena sam u pogrešnom tijelu", rekla je tada i otkrila da je tranziciju započela kao tinejdžerica.

Javnost je dočekala njezinu ispovijest s ogromnom podrškom, a ona je postala simbol nade i inspiracije za mnoge koji prolaze kroz slična iskustva.

U privatnom životu Nikkie je od 2019. u vezi s Dylanom Drossaersom, s kojim se vjenčala 2022. godine. Iako se proslavila zbog svojih makeup vještina, njezina životna priča često je u prvom planu.

Nikkie je 2021. godine bila i jedna od voditeljica na Eurosongu, a više pročitajte OVDJE.

