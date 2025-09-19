Hanka Paldum o Halidu Bešliću: ''Stalno se molim dragom Bogu da mu podari snage...''

Pedeset godina karijere – i dalje puna energije, šarma i emocija. Hanka Paldum sinoć je po drugi put zaredom napunila Lisinski i s publikom pjevala svoje najveće hitove. A pred kamerama IN magazina otkrila je i detalje svojeg odnosa s Halidom Bešlićem, koji se već tjednima oporavlja u bolnici.

Jedan koncert nije bio dovoljan da u njega stane pedeset godina karijere Hanke Paldum. Zato je ova diva sevdaha sinoć, na svojoj drugoj jubilarnoj večeri u Lisinskom, još jednom očarala publiku. Dvorana je pjevala uglas njezine najveće hitove, potvrđujući da ova diva ima karijeru kojoj nema premca.



''Ja nekad razmišljam i pripremam se šta bi mogla promijeniti nešto u mojoj karijeri, u mom životu. Međutim, nekako stvari same po sebi se nekako poslože i događa se zapravo ono što je od Boga određeno i što je suđeno'', govori Hanka.



Hanki je uvijek osmijeh na licu.

''Osmijeh je oružje svima nama. Lijepa riječ i lijep osmijeh. Lijep vedar pogled upućen ljudima oko sebe. To je zapravo jedno oružje s kojim nekako najlakše uspijevamo uspostaviti i komunikaciju, kontakt i održati tu neku vezu'', kaže Hanka.

Kraljica sevdaha godinama uživa poštovanje publike i kolega. Među njima je i njezin blizak prijatelj Halid Bešlić, koji je već tjednima u bolnici.



''Ja sam dok nisam došla u Zagrebu prije par dana, stalno bila u kontaktu. U kontaktu sam i s njegovim sinom, zapravo moja kćerka više je sa njegovim sinom, ja sam sa njegovom menadžerom slala poruke, želje za brzo ozdravljenje, upućivala, dragom Bogu, da mu podari snage, da se izbori sa ovom jednom Bogom i poteškom sad situacijom u kojoj je se našao, ali hoće ako Bog da'', govori Hanka.

Usred priprema za Lisinski, Hanka je stigla i na otvaranje izložbe posvećene sarajevskim glazbenicima, gdje se srela i s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.



''Prvi put ga vidim. Prvi put sam ga srela tada. Zapravo, ma to je ono što u meni ta neka unutarnja neka energija i nešto što mene pokreće. Ja sam jednostavno prišla i rekla, au, pozdravila se normalno s njim. Naravno vidjela sam se tu i sa mojim gradonačelnikom iz Sarajeva, ja sam samo rekla, oh imam sad dva gradonačelnika svoja''.

Iako je ljeto provela radno, Hanka kaže da joj je upravo publika najveći odmor i izvor energije.



''Samo se smjenjuju obaveze za obavezom, tako da nisam stvarno stigla se odmorit, ali odmor je meni kad ja sve posložim, smatram da je jako bitno, čime ću nekako što kažu svjetla obraza izaći pred narod i onda poslije toga ja se odmaram. To je zapravo meni odmor i večeras će meni biti odmor, ako Bog da'', zaključila je Hanka.

A sinoć je u Lisinskom još jednom pokazala zašto je već pola stoljeća jedna od najvećih zvijezda regionalne glazbene scene.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Tko je Albanka koju zovu najljepšom? Lice joj je toliko besprijekorno da svi misle da se podvrgnula zahvatima

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prvi dekolte Oktoberfesta? Ovaj outfit u kojem se pojavila Heidi Klum bio je glavna tema!