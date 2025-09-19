Nakon dva desetljeća kao dio modnog dvojca naš dizajner okrenuo novu stranicu

Nekada je bio dio modnog dvojca Elfs, a sada je Aleksandar Šekuljica odlučio krenuti u solo vode. Na početku novog poglavlja došle su ga podržati brojne poznate dame. Na druženju smo sreli i nekadašnje političarke Milanku Opačić i Biancu Matković, koje su nam otkrile što misle o modi u politici. A Iva Todorić s našom je Dijanom Kardum podijelila kakav je novi početak pred njom.

Dva desetljeća Aleksandar Šekuljica proveo je kao dio modnog dvojca. A onda je odlučio krenuti svojim modnim putem.



''Pa takve odluke se ne donose preko noći nego se donose malo uz razmišljanje i definitivno onda imaš vremena razmisliti kako će izgledati u roku mjesec dana u roku dva, u roku tri u roku pet. Stigneš napraviti razno razne planove, razno razne verzije svega, tako da je sve jako dobro promješljeno''.

Dobro je promišljena i njegova nova kolekcija.



''Pa zamišljeno je kao nešto što se kombinira jako slojevito, sa jako puno odjevnih komada, od gornjih do donjih odjevnih komada i nešto što se zaista može nositi kroz dan i što nije nužno vezano uz nekakve svećane prigode, nego je nešto zaista što je odjeća koja se nosi'', govori Šekuljica te dodaje.



''Pa zabavno je i odgovorno i sve ono što nekad uvijek možeš onako pomisliti što bi bilo kad bi radio sam, zaista je ispolo super i zabavno''.

Podržati su ga došle i mnoge poznate dame, s kojima je i inače godinama surađivao.



''Nova poglavlja su dobra. To daje zanimljivost životu. U svakom slučaju kad čitate knjigu nekakvu, uvijek novo poglavlje donosi neki novi zaplet. Tako da uistinu želimo mu svu sreću i vjerujemo da će biti uspješan kao što je bio i do sada'', izjavila je Bianca Matković.



''Novi početak, novi izazovi. Mislim da Alex jako dobro zna u kojem smjeru ide i to je najvažnije'', nadovezala se Milanka Opačić.



''Bili smo često na vezi tih dana i ja sam mu rekla, gledaj Aleks, jedino ti je u životu bitno da kad si ti u dobrom stanju, znači nisi nervozan, nego kad si ti dobro sam sa sobom, kad se uskladiš sa sobom i šta ti srce kaže, to radi. A ako nisi dobro, ne slušaj nikog i ništa što trebaš raditi. Tako da ovoga, jako sam ponosna'', rekla je Iva Todorić.

Novi početci, iskoraci u nepoznato i rizici sve su ono što čini život svakog čovjeka. Tako su se i naše poznate dame našle...

a bih rekla da sam sretna i da se isplatilo.



''Mislim da nitko u Hrvatskoj se nije susreo sa izazovim s kojima sam se ja susrela u životu i trebala napraviti potpuno novi početak, a gdje više od 80% ljudi u oboj državi bi inače nekad dalo sve da radi sa mnom nije htjelo ni sjest na kavu sa mnom. Tako da ja jako dobro znam što je novi početak i kako se s tim nositi i vjerujte mi da nije lako, ali kad čovjek prihvati da je to tako. Znači sve što u životu prihvatiš i kažeš ok tako je, sad moram naći način da se nešto desi onda možeš ići dalje'', govori Iva Todorić.

I Iva je nedavno odlučila povući novi poslovni potez. Udružila je snage s dugogodišnjim prijateljem te mu se kao partnerica pridružila u cvjetnom ateljeu.



''Ja sam zapravo iz obitelji koja je izrasla u cvijeću i eto ja sam se vratila u cvijeće. Sve što novo čovjek počne radit, ako to radi iz srca je pozitivno uzbuđen, a ja stvarno jesam pogotovo kad mogu raditi sa cvijećem i lijepim stvarima'', govori Iva.

Nekadašnja ministrica te potpredsjednica Vlade i Hrvatskog sabora Milanka Opačić i bivša ministrica Bianca Matković, nakon godinu rada, odmaknule su se od politike. I politika se, kao i moda, mijenja, no one ipak priznaju da u saborskim klupama više vole vidjeti klasiku.



''Ja ću ipak ostati. Radit za državu je čast. I protokol je protokol. Nije protokol od doba stare Grčke da postoji. Mislim da ta neka pravila moraju biti. I to je razlika između državnih službenika i ostalih ljudi koji rade u realnom sektoru. Tako da u skladu s klimatskim uvjetima malo ležerniji materijali, laganiji, prozračniji ali i dalje smo za klasiku a ne za eksperimentiranje. Jer to onda, cijelu tu priču politike pojeftinjuje. Mislim da to nije nama u interesu.

Ja se, da, apsolutno slažem, zato što mislim da i vi sa odjevanjem dovoljno govorite o sebi, ne samo u politici, tako i u poslovnom svijetu, dakle, nekodinu i u poslovnom svijetu ozbiljni biznismeni i bilo kako odjeveni, jel, svi paze na to kako će biti obućeni, zato što ipak i na taj način ostavljate jednu dozu ozbiljnosti'', govori Bianca Matković.

Svoju viziju uvijek je imao i nedavno preminuli dizajner Giorgio Armani, a model Josip Joško Tešija prisjetio se susreta s njim.



''Ma to je avantura, bože moj, ja bi rekao Hamedu zašto me šalješ, kažemo proša se. Kako sam prošao, dođem kod njega, on kaže mršavi ste, niste dovoljno visoki, niste mi tamno puti, nemate mi nekog držanje. Ok, kažu, ali evo, ja kažem, opet smo treći put i onda smo se baš tako raspričali, jer on je bio jako sretljivi, sve ga je zanimalo, da smo pričali o Dalmaciji, o brodovima, o recimo ljepoti Dalmacije, o Hrvatskoj'', govori Tešija.

Ljepote Hrvatske nisu samo prirodne, nalaze se u ljudima, ali i u modi. A vjerujemo da će Aleksova priča i ovdje biti neizbježna stanica.

Galerija 0 0 0 0 0

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Hanka Paldum o Halidu Bešliću: ''Stalno se molim dragom Bogu da mu podari snage...''

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Tko je Albanka koju zovu najljepšom? Lice joj je toliko besprijekorno da svi misle da se podvrgnula zahvatima