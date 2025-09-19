Ella Dvornik progovorila o problemu koji ju je mučio u vezama: "Uvijek sam bila..."

Ella Dvornik izazvala je pažnju iskrenom objavom o svojoj "muškoj energiji", ulozi u vezama i unutarnjem djetetu koje, kako kaže, često potiskuje.

Influencerica Ella Dvornik ponovno je izazvala val reakcija među svojim pratiteljima, i to zahvaljujući osobnim i iskrenim objavama na Instagramu. Uz fotografije na kojima nosi crne bermude, prugastu košulju, tenisice i žutu torbu, podijelila je i dublju poruku o svom unutarnjem svijetu i identitetu.

U objavi koja je izazvala velik interes, Ella je otvoreno progovorila o svojoj unutarnjoj dinamici.

"Uvijek sam se družila s dečkima i dečki su mi uvijek bili bolji prijatelji. U svim vezama sam si ja na kraju postala dečko – ta snažna muška podrška koja vodi i štiti", napisala je.

Dodala je i kako su njezini partneri često preuzimali uloge koje društvo tradicionalno pripisuje ženama: "Bila sam ta koja čuva, tješi i štiti."

Pogledaji ovo Celebrity Pukla ljubav! Monica Bellucci prekinula vezu s redateljem nakon dvije godine

Ella Dvornik Foto: Instagram

Osim o svojim odnosima, Ella se osvrnula i na aspekt svog karaktera koji rijetko pokazuje, dijete u sebi koje, kako kaže, često potiskuje kako bi funkcionirala u svijetu odraslih.

Ella Dvornik Foto: Instagram

"Osim muške energije, prati me i to dijete u meni koje se stalno bori da dođe na svjetlo dana… zato ovdje outfit i izgleda kao da sam dečkić školarac", iskreno je napisala, dodajući da se često osjeća kao da je u stalnom procesu rasta i učenja.

Ella Dvornik Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Podsjetimo, Ella je deset godina bila u vezi s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom, s kojim ima dvije kćeri – Balie Dee (7) i Lumi Wren (5).

Pogledaji ovo Celebrity Kakve veze tange imaju s MasterChefom? I žiri je ostao iznenađen viđenim

Ella Dvornik i Charles Pearce (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Ella Dvornik i Charles Pearce (Foto: Facebook) Foto: Facebook

Iako su četiri godine bili u braku, u kolovozu 2023. objavila je da je njihovoj ljubavi došao kraj. Danas imaju podijeljeno skrbništvo nad djecom.

Galerija 25 25 25 25 25

Ella je nedavno na ročište s Charlesom stigla u pratnji odvjetnika, a više pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Hanka Paldum o Halidu Bešliću: ''Stalno se molim dragom Bogu da mu podari snage...''

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Tko je Albanka koju zovu najljepšom? Lice joj je toliko besprijekorno da svi misle da se podvrgnula zahvatima

Pogledaji ovo Celebrity Prvi dekolte Oktoberfesta? Ovaj outfit u kojem se pojavila Heidi Klum bio je glavna tema!