Albina otvoreno progovorila o svom vjerskom putu: ''Ta neka radost koju sam dobila u tom obraćenju...''

Naša predstavnica na Eurosongu 2021. Splićanka Albina napustila je pop glazbu i zamijenila je duhovnom. Kako je došlo do zaokreta u karijeri, postoji li šansa da se ikad vrati komercijalnoj glazbi i kakve su reakcije na njezin vjerski put, ekskluzivno je otkrila našem Gordanu Vasilju.

Od nastupa na eurovizijskoj pozornici 2021. preko pop singlova, Albina je u posljednje vrijeme sreću pronašla u duhovnoj glazbi.

''Iskreno, smatram da sam zatvorila jedna velika vrata mogućnosti, ali isto tako mi je Bog otvorio sto malih u kojima se puno bolje osjećam, u kojima mogu biti to što jesam, u kojima mogu na neki način naviještati i to mi je zaista najvažnije.''

26-godišnja Splićanka je, kaže, prije godinu dana osjetila snažan poziv.

''Ja sam odrasla u takvom okruženju, tako da meni crkva nije strana i nije mi strana duhovna glazba i taj put. Ali, rekla bih da je došlo do nekog onako dubljeg kontakta, a samim time i tog poziva koji sam ja stvarno osjetila u svom srcu i odlučila slijediti ga.''

A u tome joj je veliku potporu dala njezina obitelj.

''Možda im je bio šok jer sam imala taj neki jaki nalet, to je ta neka radost koju sam dobila u tom obraćenju i onda sam imala potrebu to svima naviještati. To vam je onaj osjećaj kao da se godinama hranite hranom koja nije za vas i onda jednom kad otkrijete prave suplemente, a to je u mom slučaju bila Božja riječ, i sve ono na što me Bog pozvao, onda nekako sve ima smisla.''

Uz molitvu, pjevačica se, priznaje, okružila ljudima koji su je hrabrili na njezinom putu.

''Sad kad se osvrnem nije bilo teško, ali u tom trenutku bilo je nekakvih kušnji, nekakvih prilika kojima sam u konačnici ipak reći ne i to mi je bio znak da jednostavno nisu to nužno bile loše prilike, ni loše okruženje ni loša glazba, jednostavno nije to bilo to za mene.''

Iako su je mnogi nazivali domaćom pop princezom, Albina sebe više ne vidi u komercijalnoj glazbi.



''Pa moram vam reći da nije trenutno, mislim što se kaže, nikad ne reci nikad, ali jednom kad te Bog pozove, znat će ljudi kojima se obraćam, ne možeš reći ne. Nema osvrtanja nazad, nema sjedenja na dvije stolice, tako je to bar kod mene bilo. Ja sam jednostavno imala jasnu sliku toga tko želim biti, gdje želim biti i tko me poziva.''

Posebno je ponosna na svoj prvi duhovni singl ''Što je započeto dovrši'' koji je naišao na sjajne reakcije.

''To je prvi put da ja radim nešto onako od nule sama, mislim nisam sama Bog je to kroz mene, ali nekako preuzela sam tu organizaciju na sebe i sad je prvi put da je sve onako autentično od početka do kraja i da napokon predstavljam nešto što je uistinu moje, nešto što mi je Bog dao, tako da, evo, drago mi je da ljudi to osjećaju i po meni to je jedina misija tog mog puta.''

I njezine društvene mreže od početka godine krase samo duhovne objave.

''Iskreno, neke koristim više kao platformu da se to proširi, da se na neki način, ajmo reći izvrši nekakva vrsta evangelizacija, bar ja to tako gledam. Stvarno nisu do mene došli nikakvi negativni osvrti, dapače, jako sam okružena mirom, pozitivom i znam da sam na pravom putu. Osjećam mir u srcu i to mi je najvažnije.'', zaključila je Albina.

Sigurni smo da će Albina na svom novom glazbenom putu dotaknuti brojna srca baš kao i s ovim iskrenim intervjuom za In Magazin.

