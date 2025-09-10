Sjećate li se gdje se proslavila Žanamari? Pogledajte koliko se promijenila od tada!

Žanamari Perčić nedavno je proslavila svoj 44. rođendan, a njezina karijera traje više od 20 godina.
Naime, unajmila je brod i poklonila si vožnju.
"Poklonila sam sebi vožnjicu brodom za rođendan, jer sam si ju baš zaslužila i jer mogu! A gdje sam završila? Uskoro ide photo dump… Ljudi ljubim vas puno, vjerujte u sebe, jer nikada nije kasno da ostvarite svoje ciljeve. Ne dajte nikome da vas uvjeri u suprotno!" napisala je ispod videa na kojem je otvarala usta na TikTok hit "Dame Un Grrr".
Na proslavi 44. rođendana Žanamari je još jednom dokazala da zrači mladenačkom energijom, a njezin izgled i stil izazvali su niz komplimenata. Fanovi su joj čestitali rođendan uz poruke podrške i divljenja, a mnogi ističu kako je pjevačica inspiracija ženama koje s godinama prihvaćaju sebe i ponosno nose svoje iskustvo.
Hrvatska publika upoznala je Žanamari u emisiji "Hrvatski Idol", u kojoj je odnijela pobjedu pred Pamelom Ramljak i potpisala ugovor za diskografsku kuću Croatia Records.
Tijekom svoje karijere više je puta mijenjala glazbene žanrove, od popa, rocka, pa čak i jazza do suradnji s reperima. Nastupala je na više festivala gdje je promovirala svoje pjesme, a nedavno je objavila ljetni hit "Lagala" s Gidrom i Neredom.
Kako se mijenjala tijekom karijere, pogledajte u fotogaleriji.
Nedavna emotivna objava rasplakala je mnoge u Hrvatskoj, o tome više čitajte OVDJE.
Kakve joj poruke stižu na društvene mreže, pročitajte OVDJE.
