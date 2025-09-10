Sjećate li se gdje se proslavila Žanamari? Pogledajte koliko se promijenila od tada!

Žanamari Perčić nedavno je proslavila svoj 44. rođendan, a njezina karijera traje više od 20 godina.

Naša pjevačica i influencerica Žanamari Perčić prošli je tjedan proslavila svoj 44. rođendan. Glazbenica poznata po hitovima "Treba mi snage za kraj", "Crni leptire", "Kreten pomalo" i "Jedino moje" za svoj poseban dan odlučila si je pokloniti nešto posebno.

Naime, unajmila je brod i poklonila si vožnju.

"Poklonila sam sebi vožnjicu brodom za rođendan, jer sam si ju baš zaslužila i jer mogu! A gdje sam završila? Uskoro ide photo dump… Ljudi ljubim vas puno, vjerujte u sebe, jer nikada nije kasno da ostvarite svoje ciljeve. Ne dajte nikome da vas uvjeri u suprotno!" napisala je ispod videa na kojem je otvarala usta na TikTok hit "Dame Un Grrr".

Na proslavi 44. rođendana Žanamari je još jednom dokazala da zrači mladenačkom energijom, a njezin izgled i stil izazvali su niz komplimenata. Fanovi su joj čestitali rođendan uz poruke podrške i divljenja, a mnogi ističu kako je pjevačica inspiracija ženama koje s godinama prihvaćaju sebe i ponosno nose svoje iskustvo.

Hrvatska publika upoznala je Žanamari u emisiji "Hrvatski Idol", u kojoj je odnijela pobjedu pred Pamelom Ramljak i potpisala ugovor za diskografsku kuću Croatia Records.

Tijekom svoje karijere više je puta mijenjala glazbene žanrove, od popa, rocka, pa čak i jazza do suradnji s reperima. Nastupala je na više festivala gdje je promovirala svoje pjesme, a nedavno je objavila ljetni hit "Lagala" s Gidrom i Neredom.

