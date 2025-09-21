Nova frizura i piercing! Pojava kćeri Angeline Jolie i Brada Pitta iznenadila javnost

Shiloh Jolie-Pitt u New Yorku je pokazala novu transformaciju s platinasto plavom kosom i piercingom ispod usne.

Shiloh Jolie-Pitt (19) ponovno je privukla pažnju javnosti odvažnim izgledom koji je predstavila tijekom rijetkog izlaska u New Yorku. U društvu prijateljice i kolegice Keoni Rose prisustvovala je proslavi Feast of San Gennaro, a svojim novim imidžem jasno je pokazala da sve sigurnije gradi vlastiti stil i identitet.

Na fotografijama djeluje opušteno, no dvije promjene na njenom izgledu posebno se ističu. Naime, pustila je kosu i obojila je u platinasto plavu, a dodatno iznenađenje bio je piercing ispod donje usne.

Dramatičan smoky eye make-up dodatno je naglasio promjenu i označio značajan odmak od dosadašnjeg prirodnog izgleda.

Kad je riječ o odjeći, Shiloh je ostala vjerna svom sportskom stilu. Kombinirala je široke hlače s crnom majicom na kojoj se nalazi lik Al Pacina iz filma "Scarface", komad koji je već ranije nosila u javnosti.

Ovo pojavljivanje dolazi nakon gotovo dva mjeseca izbivanja iz javnosti; posljednji put snimljena je krajem srpnja u Los Angelesu, gdje živi i posvećuje se plesnim treninzima.

Shiloh je posljednjih mjeseci sve više usmjerena na plesnu karijeru. U lipnju je prvi put debitirala i kao koreografkinja, pod umjetničkim imenom Shi.

Iako su sva Jolie-Pitt djeca izazivala zanimanje javnosti, Shiloh je odmalena bila najoriginalnija u obitelji i odlučna da od najranije dobi ide svojim putem. Već s dvije godine inzistirala je da se zove John i nosila je isključivo istu odjeću kao njezina braća.

Iako je od tada prevladala svoju dječačku fazu, 18-godišnjakinja godinama trenira u plesnom studiju Millennium Dance Complex u Los Angelesu – gdje osoblje u početku nije ni znalo tko su joj roditelji.

