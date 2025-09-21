Nova frizura i piercing! Pojava kćeri Angeline Jolie i Brada Pitta iznenadila javnost

Shiloh Jolie-Pitt u New Yorku je pokazala novu transformaciju s platinasto plavom kosom i piercingom ispod usne.
Shiloh Jolie-Pitt (19) ponovno je privukla pažnju javnosti odvažnim izgledom koji je predstavila tijekom rijetkog izlaska u New Yorku. U društvu prijateljice i kolegice Keoni Rose prisustvovala je proslavi Feast of San Gennaro, a svojim novim imidžem jasno je pokazala da sve sigurnije gradi vlastiti stil i identitet.3 vijesti o kojima se priča veliki šok i tuga Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...'' pokraj škole Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe osebujna crnka Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?
Na fotografijama djeluje opušteno, no dvije promjene na njenom izgledu posebno se ističu. Naime, pustila je kosu i obojila je u platinasto plavu, a dodatno iznenađenje bio je piercing ispod donje usne.
Shiloh Jolie-Pitt - 4 Foto: Profimedia
Shiloh Jolie-Pitt - 5 Foto: Profimedia
Dramatičan smoky eye make-up dodatno je naglasio promjenu i označio značajan odmak od dosadašnjeg prirodnog izgleda.
Shiloh Jolie-Pitt - 6 Foto: Profimedia
Shiloh Jolie-Pitt - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Tko je prelijepa Grkinja koja se udala za našeg hajdukovca? Govori četiri jezika!
Kad je riječ o odjeći, Shiloh je ostala vjerna svom sportskom stilu. Kombinirala je široke hlače s crnom majicom na kojoj se nalazi lik Al Pacina iz filma "Scarface", komad koji je već ranije nosila u javnosti.
Shiloh Jolie-Pitt - 3 Foto: Profimedia
Shiloh Jolie-Pitt - 1 Foto: Profimedia
Ovo pojavljivanje dolazi nakon gotovo dva mjeseca izbivanja iz javnosti; posljednji put snimljena je krajem srpnja u Los Angelesu, gdje živi i posvećuje se plesnim treninzima.
Shiloh Jolie, Angelina Jolie Foto: Profimedia
Shiloh je posljednjih mjeseci sve više usmjerena na plesnu karijeru. U lipnju je prvi put debitirala i kao koreografkinja, pod umjetničkim imenom Shi.
Pogledaji ovo Celebrity Nekadašnji zavodnik plijenio poglede u izlasku s djevojkom koja je stara kao njegova kći!
Galerija 19 19 19 19 19
Iako su sva Jolie-Pitt djeca izazivala zanimanje javnosti, Shiloh je odmalena bila najoriginalnija u obitelji i odlučna da od najranije dobi ide svojim putem. Već s dvije godine inzistirala je da se zove John i nosila je isključivo istu odjeću kao njezina braća.
Shiloh Jolie-Pitt (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Shiloh Jolie-Pitt (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Shiloh Jolie Pitt (FOTO: Getty)
Iako je od tada prevladala svoju dječačku fazu, 18-godišnjakinja godinama trenira u plesnom studiju Millennium Dance Complex u Los Angelesu – gdje osoblje u početku nije ni znalo tko su joj roditelji.
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Tko je čovjek neobične frizure koji je nastupio na ruskom Eurosongu? Iza izgleda krije se iznimna priča
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naš glumac oženio kolegicu! Pogledajte fotografije s intimne proslave
Pogledaji ovo Celebrity Kolege preminulog tamburaša najavile poseban oproštaj: "Ovom prilikom pozivamo..."