Tko je prelijepa Grkinja koja se udala za našeg hajdukovca? Govori četiri jezika!

Dario Melnjak godinama uživa u braku s samozatajnom Grkinjom Georgijom, s kojom ima dvije kćeri.

Nogometaš Hajduka, Dario Melnjak (32), već godinama gradi skladan obiteljski život sa suprugom Georgijom Psorom, Grkinjom koja mu je najveća potpora izvan nogometnih terena.

Par se upoznao 2016. na Malti, dok je Melnjak igrao za azerbajdžanski Neftçi, a ljubav se brzo razvila u ozbiljnu vezu. U Varaždinu su 2020. godine izrekli sudbonosno "da" na intimnom vjenčanju.

Danas su ponosni roditelji dviju djevojčica – Kleio i Julije. Melnjak često naglašava koliko mu znači obitelj, a zbog ljubavi prema supruzi odlučio je naučiti i grčki jezik. Uz hrvatski i grčki, govori i engleski te turski.

Pogledaji ovo Celebrity Šokirao brojkom! Što kažete na iznos koji je naš influencer platio za stan i kompletnu renovaciju?

Za razliku od brojnih partnerica poznatih sportaša, Georgija se rijetko pojavljuje u javnosti i ne dijeli detalje iz privatnog života, zbog čega je mediji često opisuju kao samozatajnu.

Melnjak se jednom prilikom osvrnuo na sam početak njihove veze.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Vijetnam pobijedio na ruskom Eurosongu, a evo kako je prošla Srbija!

"Sjećam se da sam već prvog dana imao osjećaj da se dogodila neka kemija. Upoznali smo se na Malti 2016. godine. Ja, tada kao igrač azerbajdžanskog Neftchi Bakua, poslije utakmice otišao sam sa suigračima prošetati gradom i malo razgledati državu u kojoj još nisam bio", rekao je svojevremeno.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nekadašnji zavodnik plijenio poglede u izlasku s djevojkom koja je stara kao njegova kći!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Na toplu rujansku subotu u metropoli izašla i lica koja često ne vidimo u Zagrebu

Pogledaji ovo Celebrity Prva dama Franuske prvi put u javnosti nakon što je najavila dokazati da je žena!