Fanovi Lepe Brene priredili joj iznenađenje ispred hotela, njezina reakcija rezultirala je pravom feštom!

Lepa Brena iznenadila je publiku na Weekend Media Festivalu u Rovinju, a potom s fanovima zapjevala pod prozorom hotela.
Lepa Brena jučer je nastupila na Weekend Media Festivalu u Rovinju, gdje se pojavila kao gost iznenađenja.3 vijesti o kojima se priča veliki šok i tuga Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...'' pokraj škole Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe osebujna crnka Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?
Nakon nastupa, doživjela je posebno iznenađenje – obožavatelji su se okupili ispred hotela u kojem je boravila i zapjevali joj pod prozorom.
Brena je izašla na balkon, pozdravila ih i pridružila se pjevanju svojih hitova. Ubrzo se okupilo još ljudi pa se atmosfera pretvorila u pravu malu feštu. Posebno je odjeknula izvedba pjesme "Čik pogodi", čiji je isječak završio i na TikToku.
@minja_mirkovic @LepaBrena 👑❤️! Veliki zagrljaj za sve ove ljude u Rovinju! 🇭🇷❤️ #lepabrena #rovinj #croatia #fyp #foryoupage ♬ original sound - minja_mirkovć
Pogledaji ovo Celebrity Kolege preminulog tamburaša najavile poseban oproštaj: "Ovom prilikom pozivamo..."
Komentari su bili prepuni oduševljenja.
"Brena je legenda i najveća zvijezda", pisali su fanovi.
Lepa Brena Foto: Instagram
Da publika u Hrvatskoj itekako voli Brenu, potvrđuju i njeni koncerti u Areni Zagreb. Krajem 2024. i početkom 2025. održala je čak pet rasprodanih nastupa, iako je treći završio nesretnim slučajem – pjevačica je slomila nogu, pa su preostali koncerti odgođeni za ožujak.
Lepa Brena u Areni Zagreb - 5 Foto: PR
Lepa Brena u Areni Zagreb - 14 Foto: Mario Poje/Extra FM
Pogledaji ovo Celebrity Tko je prelijepa Grkinja koja se udala za našeg hajdukovca? Govori četiri jezika!
Šesti koncert u Areni već je najavljen za 23. listopada 2026.
Galerija 25 25 25 25 25
OVDJE zavirite u unutrašnjost Brenine luksuzne oaze na vodi, jahta je duga 30 metara.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ecija Belošević podijelila srcedrapajuću vijest: "Ne znam kako se oprostiti s tobom..."
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Nova frizura i piercing! Pojava kćeri Angeline Jolie i Brada Pitta iznenadila javnost
Pogledaji ovo Celebrity Tko je čovjek neobične frizure koji je nastupio na ruskom Eurosongu? Iza izgleda krije se iznimna priča