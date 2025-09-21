Fanovi Lepe Brene priredili joj iznenađenje ispred hotela, njezina reakcija rezultirala je pravom feštom!

Lepa Brena iznenadila je publiku na Weekend Media Festivalu u Rovinju, a potom s fanovima zapjevala pod prozorom hotela.

Lepa Brena jučer je nastupila na Weekend Media Festivalu u Rovinju, gdje se pojavila kao gost iznenađenja.

Nakon nastupa, doživjela je posebno iznenađenje – obožavatelji su se okupili ispred hotela u kojem je boravila i zapjevali joj pod prozorom.

Brena je izašla na balkon, pozdravila ih i pridružila se pjevanju svojih hitova. Ubrzo se okupilo još ljudi pa se atmosfera pretvorila u pravu malu feštu. Posebno je odjeknula izvedba pjesme "Čik pogodi", čiji je isječak završio i na TikToku.

Pogledaji ovo Celebrity Kolege preminulog tamburaša najavile poseban oproštaj: "Ovom prilikom pozivamo..."

Komentari su bili prepuni oduševljenja.

"Brena je legenda i najveća zvijezda", pisali su fanovi.

Lepa Brena Foto: Instagram

Da publika u Hrvatskoj itekako voli Brenu, potvrđuju i njeni koncerti u Areni Zagreb. Krajem 2024. i početkom 2025. održala je čak pet rasprodanih nastupa, iako je treći završio nesretnim slučajem – pjevačica je slomila nogu, pa su preostali koncerti odgođeni za ožujak.

Lepa Brena u Areni Zagreb - 5 Foto: PR

Lepa Brena u Areni Zagreb - 14 Foto: Mario Poje/Extra FM

Pogledaji ovo Celebrity Tko je prelijepa Grkinja koja se udala za našeg hajdukovca? Govori četiri jezika!

Šesti koncert u Areni već je najavljen za 23. listopada 2026.

Galerija 25 25 25 25 25

OVDJE zavirite u unutrašnjost Brenine luksuzne oaze na vodi, jahta je duga 30 metara.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ecija Belošević podijelila srcedrapajuću vijest: "Ne znam kako se oprostiti s tobom..."

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Nova frizura i piercing! Pojava kćeri Angeline Jolie i Brada Pitta iznenadila javnost

Pogledaji ovo Celebrity Tko je čovjek neobične frizure koji je nastupio na ruskom Eurosongu? Iza izgleda krije se iznimna priča