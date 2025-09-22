Prekrasna priča! Naša glazbena diva podijelila fotku prvog plesa prije 38 godina

Zorica i Joško već su 38 godina u braku, a njihova ljubavna priča i dalje izaziva divljenje.
Naša glazbena diva Zorica Kondža na Facebooku je podijelila fotografiju prvog plesa na vjenčanju s Joškom Banovim davne 1987. godine.
Na fotografiji se vidi nasmijana pjevačica u bijeloj vjenčanici, s upečatljivim šeširom ukrašenim perjem i mrežicom, dok pleše u zagrljaju svog supruga. Joško u elegantnom odijelu ne skriva osmijeh dok uživa u trenutku s izabranicom.
Zorica i Joško upoznali su se 1985. godine, dok je ona snimala pjesmu "Pokora", nakon čega su nastavili surađivati i družiti se, a brzo se među njima rodila ljubav i vjenčali su se dvije godine kasnije.
Zorica Kondža i suprug Joško Banov Foto: Nikola Vilic/Cropix
Naša glazbenica je svojedobno za naš IN magazin priznala da se tu i tamo porječkaju oko glazbe.
"Mi zaista razgovaramo o tome, ja poštujem njegovo znanje i on moje", otkrila je.
Zorica Kondža i suprug Joško Banov Foto: Mario Todoric/Cropix
Ono što je Zorica često naglašavala kao vrline koje su je privukle suprugu su njegova kreativnost, duhovitost i smisao za umjetnost.
Zorica i Joško ponosni su roditelji trojice sinova, a 2023. godine dobili su i unučicu.
Zorica Kondža i suprug Joško Banov Foto: Ivo Ravlic/Cropix
Njihov najstariji sin Toni, koji je krenuo je roditeljskim stopama, sa suprugom Anari dobio je kćer. Unučici se, nakon života s četiri muškarca, posebno obradovala baka Zorica.
Zorica Kondža Foto: Tomislav Kristo/Cropix
Srednji sin Ivan također je krenuo stopama svojih poznatih roditelja te je završio glazbenu akademiju, a najmlađi Luka također pokazuje interes za glazbu.
