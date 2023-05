Našoj glazbenoj divi nakon života s četiri muškarca konačno stigla i priželjkivana djevojčica: "Osjećam se i čudno i čudesno!"

Zorica Kondža pohvalila se da je postala baka djevojčice, a otkrila je i njezino ime.

Jedna je od naših najvećih glazbenih diva, pjevačica Zorica Kondža, postala je baka.

Pogledaj i ovo Noć za pamćenje Pogledajte fotografije s lude proslave Jolinog rođendana, Zorica Kondža priredila je pravi spektakl!

Njezin najstariji sin Toni Banov i snaha Anari dobili su kćer, što je posebno obradovalo Zoricu jer je nakon života s četiri muškarca u njezinu obitelj konačno stigla jedna djevojčice.

"Sve moje prijateljice koje su postale bake, i s estrade i iz privatnog života su govorile ‘Vidit ćeš kad dobiješ unuka il unuku, to će bit nešto posebno, neobjašnjivo.’ Ja bi im rekla ‘Dobro ajde, pustite me, vidit ću kad se to dogodi’. I evo zaista je posebno. To mi je sad šta se tiče obitelji najveća titula. Rekla bi sama sebi ‘daj Bože zdravlja da mogu doživit unučad i evo fala na tome da sam to doživila pored moja tri sina i supruga da imam i unuku. Kaže moj Toni: ‘Sad će bit kikice i haljinice'", pohvalila se ponosna baka za Slobodnu Dalmaciju.

"Baš se radujem. Do zadnjega Toni i supruga nisu htjeli znati spol, tako da nam je iznenađenje bilo veće. Nije bilo nikakvih problema, to je najvažnije. Njihov izbor je da bude mala Natali, već sam se navikla da je zovem Natali. Eto, imamo malu djevojčicu, baš je mala i sitna i slatka. Već sam se uključila kao baka, stalno pitan šta triba pomoć. Osjećan se i čudno i čudesno, to nam je malo čudo koje nam je došlo u kuću. Stalno je gledamo i pitamo se ‘Di si bila do sada, ko si ti?‘ Sad se upoznajemo i sve će bit lipše i lipše, to je baš jedan uzvišen osićaj, treperimo svi. Baš lip osjećaj" istaknula je.

Kondža sa suprugom Joškom Banovim ima još sinove Ivana i Luku, a obitelj je dolazak prinove proslavila pjenušcem te uskoro pripremaju veliku feštu.

