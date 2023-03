Zorica Kondža o Letu 3 i Mami ŠČ: "Drago mi je da su sve ŠČokirali, lako što su nas, ali ove izvan granica...''

Zorica Kondža i klapa Šufit oduševili su zadarsku publiku. Ovi kolege, ali prvenstveno prijatelji, hipnotizirali su svojim pjesmama sve okupljene. Odakle Zorica crpi energiju za nastupe, zbog čega kaže da je kao Hajduk te kako su Šufitovci proslavili 30 godina karijere u Lisinskom, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

Uz Zoricu na pozornici su zapjevali i mušketiri iz klape Šufit, koja je nedavno obilježila 30 godina postojanja, i to velikim koncertom u Zagrebu.



"Rekli smo da će biti ludo i nezaboravno, a bilo je još luđe i nezaboravnije. Bilo je prva liga, koncert je bio rasprodan. Spremali smo se dosta intenzivno, ali smo na kraju uspjeli odradit sve ono što smo uspjeli zamisliti. Cijelu tu retrospektivu našega rada od 30 godina. Od same a capelle pa kroz obrade i na kraju sve je kulminiralo hitom 'Ne diraj moju ljubav', ispričao je Zdeslav Mišurac iz klape Šufit.



"Sve klape su meni prijatelji, uvijek me to privlačilo i uvijek ponavljam da je to prvi razred. Svatko tko se hoće bavit pjevanjem mora prvo proći klapu, osjetiti tu harmoniju, a capella, naravno", istaknula je Zorica Kondža.



Mahom ženska publika uživala je od početka do kraja glazbene zadarske čarolije. A mnogima je ovo bila uvertira povodom proslave Dana Žena. I u domu Kondža - Banov taj dan se obilježava, a pjevačica otkriva kako je suprug Joško romantična duša.



"Je, samo ne pokazuje. Mi smo oboje duhoviti i onda kad on meni nešto ide, ja bacim na šalu, pa mi kaže da sam upropastila i obratno. Tako da se stanemo zapravo smijati, ali zar nije i smijanje dio romantike? Kad sam slobodna, onda se Joško i ja počastimo, izađemo vanka, ali kad se bavite ovim poslom, onda tražite negdje di je, onako, mirna atmosfera i tišina", otkrila je Zorica.



A sve osim tišine pripremili su ovogodišnji predstavnici Hrvatske na Eurosongu. Cijela Europa priča o pjesmi Mama ŠČ.



"Intencija je to bila i oni su to postigli. Isprovocirali su sve živo. Lako što su nas, mi već njih znamo otprije. Ali meni je drago da su se isprovocirali ovi izvan naših granica, da su svi nešto u čudu. Pa zašto ne? U ŠČudu su i neka im je sa srićom'', poručila je Zorica.



Glazbeni kalendar splitske dive već je naveliko popunjen, pripreme za ljetni tempo pjevanja već su u punom jeku, a i sama Zorica ima pokoju želju.



"Lani sam se samo pet dana kupala cijelo ljeto, nadam se da ću se ovo ljeto malo više okupati. Boju više neću hvatati, to me ne interesira, i nadam se da će biti lijepo'', rekla je.



A lijepo će biti i publici na koncertima, kao i svakog puta kada se Zorica popne na pozornicu.



