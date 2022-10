Zorica Kondža iskreno o braku: ''Ne valja idealizirati niti tražiti u braku Romea i Juliju!"

Klapa Rišpet jednostavno svoju publiku voli iznenađivati, ovog puta to će učiniti duetom Rišpetovca i Zorice Kondže. Ljubavna balada, kažu, idealna je za zimske dane koji nam dolaze. Kako je došlo do ove suradnje, što Zoricu i Ivu Amulića veže osim poslovne suradnje te kako je Zorica proslavila 35 godina braka, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

"Pružimo nam šansu" nova je uzdanica iz glazbenog opusa Rišpeta na kojoj je gostovala i po mnogima jedna od najvećih diva hrvatske estrade Zorica Kondža. Ljubavna balada govori o tome kako ne treba tako brzo odustati od onoga što najviše voliš.



"Pjesma priča o pomirbi muškarca i žene. Zapravo jedna univerzalna tematika ovog današnjeg vremena, kada naprosto puno ljudi, veza i brakova u ljubavi pucaju. Pokušali smo ih ovom pjesmom posjetiti na dane ljubavi koje su imali i da ih opet mogu imati. Neka poslušaju pjesmu vjerujem da će se puno ljudi naći u pjesmi.", govori Pero Kozomara.



"Našla sam se u tom tekstu s obzirom na godine, na iskustvo, na život uopće. Mislim da će dotaknuti sve te malo zrelije ljude ali i one mlade jer je pjesma o ljubavi, a to je ono što nema kraja.", kaže Zorica Kondža.



Iako pjevaju o pružanju još jedne šanse, naši sugovornici priznaju, kako u postavljanju ultimatuma i nisu skroz dosljedni - kod njih uvijek bude više šansi za ispravak situacije, kada se bore za nešto do čega im je stalo.



"Ja sam taj koji čak ruža i dvije i tri šanse, kad pomislim da nešto vrijedi, ali onda nakon drugog ili trećeg puta ako se neke stvari ponove onda tu treba prekinuti i nema jednostavno šanse", govori Ivo Amulić.



"Često mi kažemo dat ću ti još jednu šansu i gotovo, ali ipak uvijek mislim da pružimo i ponovo, iako kažemo ovo je zadnji put. Kad je ljubav u pitanju onda su velike šanse i puno puta se daju.", kaže Zorica.



Upravo Ivu i Zoricu spaja nešto više od samo glazbenih kolega. Naime, oni su dugogodišnji prijatelji koji su svoj odnos željeli učvrstiti, i time je Zorica postala Ivinoj kćeri kuma.



"Zore je fenomenalna kuma, odlična prijateljica i da se izrazim kako se mi Splićani znamo - zajebantica. Kad ona krene pričati viceve to ti je stvarno hvatanje za drob jer je stvarno za društvo Bogom dana.", hvali Ivo Zoricu.



A možda su se vicevi pričali i na proslavi Ivinog 60. rođendana, jer kaže, slavilo se do dugo u noć. Veliko iznenađenje pripremili su mu upravo Rišpetovci.



"Na prevaru su me doveli u restoran i onda su me tamo iznenadili i priredili su mi rođendan. Bilo je stvarno ludilo, malo smo zapjevali, zaigrali na balote dobio sam i ovaj poklon od moje klape. Ovo je doduše drugi sat, prvi su mi kupili prije 9 godina i onda su mi sad rekli taj ti je malo mehanički, pa su kupili ovi fancy ima sve, pametni sat'', priča Ivo.



I u domu Banov Kondža se slavilo, naime Zorica i Joško proslavili su 35 godina braka. Zorica priznaje kako je sve proteklo u krugu najuže obitelji, ali nam je i otkrila savjet za dug i sretan brak.



"Ne valja idealizirati niti tražit u braku Romea i Juliju. Jer to je toliko različito, toliko se toga događa u braku u ljudi koji su dugo skupa da na kraju kad sazriješ zapravo onda tek možeš spoznati onu pravu zrelu ljubav. Ne onako mladenački, to su sve te neke faze.", objasnila je Zorica.



A nastavak glazbenih faza slijedi i za Rišpet, naime, Novu godinu su već rezervirali za Zadar, a odmah nakon toga hvataju se snimanja novih pjesama, za koje vjerujemo da će brzinom svjetlosti pronaći put do svojih sluštatelja.



