Naš zlatni olimpijac i supruga Manuela glavne su zvijezde novog Rišpetovog spota: ''Veslanje mi je dalo sve u životu!''

Naš zlatni olimpijac Martin Sinković i njegova supruga Manuela glavne su zvijezde novog Rišpetovog spota, koji je ovih dana snimljen na prelijepim splitskim lokacijama. Na setu je bio i naš Gordan Vasilj te je od bračnog para Sinković i Rišpetovaca izvukao brojne zanimljivosti.

Osim u veslanju, Martinu Sinkoviću ide i u glumi. Upravo premijerno možete vidjeti prve kadrove novog Rišpetovog videospota ''Zaboravi'', u kojem u glavnim ulogama briljiraju naš zlatni veslač i njegova lijepa supruga Manuela.

''Meni je ovo stvarno novo iskustvo, jako mi je bilo drago, odmah sam rekao da bih volio nešto novo i super.'', rekao je Martin Sinković.

''Zaista nam je veliki gušt da su tu. Ja sam im maloprije rekao hvala vam puno što ste došli i što ćete biti u novom spotu Rišpeta. Oni su rekli ne, mi volimo Rišpet, hvala vama što ste nas zvali. Zaista divni, normalni, dragi ljudi.'', rekao je Pero Kozomara.

Nova Rišpetova balada, za koju glazbu potpisuje Pero Kozomara, dok je tekst djelo Alke Vuice, miriše na hit.

''S pjesmom smo stvarno oduševljeni, poslušali smo ju više puta tako da prije nego iziđe vani, mi je već znamo napamet.'', dodala je Manuela Sinković.

''Ovo ti se dogodi jednom-dvaput u karijeri da imaš tako jednu pjesmu koja je tako jednostavna, koju svi mogu ako iole znaju svirat i odsvirat i otpjevat.'', smatra Ivo Amulić.

''Nećemo sad hvalit unaprijed pjesmu, ali imam jedan dobar špurijus da će doć do srca ljudi, što mi je najvažnije. Stvarno, tko god ju je čuo, kaže da stvara jednu nostalgiju, da ga podsjeća na stari Magazin, Nove fosile.'', dodao je Pero.

A ljubavna priča glavnih aktera spota započela je na Martinovim pripremama u Manuelinu rodnom Sinju, daleke 2009.

''Kad sam s Martinom krenula, na početku sam počela gledati veslanje na YouTubeu i onda mi je samo tata došao, pogledao i rekao koji? Ja govorim kako koji? On govori 'ma daj, tko gleda veslanje, koji?' Ja rekoh ovaj tu'', smije se Manuela.

''Sa ženom sam pričao prije tjedan-dva kako je meni veslanje stvarno dalo sve u životu. Dalo mi je i prelijepu ljubav, ženu mog života, dalo mi je prelijepi posao.'', govori Martin.

Skladan par je pokrenuo i zajednički posao sa zdravim grickalicama, keksima i zobenim kašama, zbog čega je ova pravnica ostavila siguran posao u struci.

''Ja sam radila u bolnici, ali onda je početkom prošle veslačke sezone definitivno pala odluka da se netko od nas treba malo više posvetiti poslu. A budimo realni olimpijska medalja se ne propušta, pogotovo zlatna tako da sam ja ipak dala otkaz i ostavila svoj posao.'', izjavila je Manuela.

Njihova ljubav podsjeća na bajke pa se vrlo, vrlo rijetko porječkaju.

''Ako i bude nešto, to se riješi za dvije minute jer ne možemo ni jedno ni drugo izdržat tu situaciju'', priznaju.

''Ma dobro je ljubavi, nema problema. Volimo se stvarno. Baš smo se našli. Možemo reći da smo radili na svojoj vezi, ali imali smo sreće da smo stvarno slični. Pogodili smo se i presretni smo zbog toga. Već smo 11 godina u braku i 14 godina zajedno i volimo se kao i prvog dana, ako ne i više.'', ispričao je Martin.

A kao i prvog dana, vole se i Rišpetovci, čiji su jedini PR njihove pjesme kojima 12 godina osvajaju publiku.

''Što ćeš ti s muškarcima napravit, s bendom, s Rišpetom? Ženama je to danas puno lakše, tehnologija im je napravila jednu veliku uslugu i one ako su malo zgodnjikave, to je njima fantastično za karijeru, za posao. A mi se držimo lipih pisama.'',

Pjesmom ''Zaboravi'' najavljuju novi album, koji će promovirati na svom sedmom koncertu u Lisinskom, 16. ožujka, a s kojim će proslaviti i 40 godina karijere Ive Amulića.

''Izdržat sve te uspone i padove nije lako pogotovo kad se to veže uz tvoju egzistenciju, kad ti moraš od toga živjet, ako ti to ne donosi dovoljno, ljudi čak odustaju od takvih stvari. Ja sam bio dovoljno uporan, dovoljno snalažljiv da premostim te neke stvari.'', kaže.

Ivo s Rišpetom, kaže, živi najljepše dane u životu, iako je 80-ih bio prava regionalna zvijezda. Na kućnu adresu su mu stizale vreće pisama.

''Moj poštar Ivan mi je jedan dan došao s prijedlogom 'molim te Ivo, pošto si u prizemlju, ostavi prozor otvoren i škure spuštene pa ću ti ja ubacivat kroz prozor'. I onda nas ne bi bilo po 20 dana, bili bi na turneji, a kad bih se vratio po stanu bi sve bilo zakrčeno gdje je on ubacivao'', govori Ivo.

62-godišnji pjevač danas živi mirnim obiteljskim životom sa suprugom Sandrom i četverogodišnjom kćeri Dinom.

''U ono doba sam bio previše mlad, ušao sam u to s grlom u jagode. I nekako je patio familijarni dio, a sad to jednostavno gledam da je svaki dan novi dan i u svakom danu uživam.'', zaključio je Ivo.

Baš kao što će i u Rišpetovim hitovima uživati svi koji 16. ožujka dođu na njihov koncert u Lisinskom.

