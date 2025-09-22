Jeste li je čuli? Autor viralne balade s TikToka u središtu je jezive priče

Pjesma ''Here With Me'' postala je svjetski hit s više od 250 milijuna pregleda na YouTubeu i milijun videa na TikToku.

Glazbeni svijet i javnost ostali su u šoku kad su američkog pjevača D4vd (David Anthony Burke) povezali s tragičnim događajem u kojem je u prtljažniku njegove Tesle pronađeno raskomadano tijelo 15-godišnje tinejdžerice.

No, 20-godišnji glazbenik dosad je bio poznat u potpuno drugačijem svjetlu – kao autor balade ''Here With Me'', pjesme koja je osvojila milijune i postala pravi viralni hit na TikToku.

Balada je objavljena u rujnu 2022. godine, a dio je njegovog EP-a ''Petals to Thorns''. Odmah nakon izlaska osvojila je publiku svojom emotivnošću i melankoličnim ugođajem.

Na društvenim mrežama korisnici je koriste u videima posvećenima ljubavi, obitelji i trenucima nostalgije, zbog čega je stekla gotovo kultni status među mlađom publikom i pretvorila D4vda u globalno ime.

''Here With Me'' broji 250 milijuna pregleda na YouTubeu, dok je na TikToku objavljeno više od milijun videa s tom pjesmom u pozadini.

Mnogi je opisuju kao jednu od najdirljivijih balada posljednjih godina.

