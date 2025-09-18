Jeziva potvrda! Raskomadano tijelo pronađeno u autu glazbenika pripada nestaloj curici

Prije dvije godine prijavljen je nestanak djevojčice za koju se utvrdilo da je pronađena mrtva u prtljažniku glazbenika.

U automobilu popularnog mladog glazbenika D4vda nedavno su pronađeni raskomadani ostaci tijela, a sada je potvrđeno da se radi o tinejdžerici koja je prije dvije godine bila prijavljena kao nestala, piše Daily Mail.

Istraga je otkrila da su ostaci bili skriveni u prednjem prtljažniku automobila kojega je policija kasnije odvezla na obradu. Vozilo je prethodno bilo napušteno u Hollywood Hillsu, a registrirano je na ime pjevača poznatog po hitovima ''Here With Me'' i ''Romantic Homicide''.

Prema službenim podacima, datum smrti naveden je kao 8. rujna, samo dan nakon što je djevojčica trebala proslaviti 15. rođendan. Jeziva otkrića došla su nakon što su prolaznici prijavili neugodan miris koji je dolazio iz automobila.

Policija je potvrdila da je riječ o tinejdžerici nestaloj prije dvije godine, no uzrok smrti i dalje se istražuje. Još nije poznato je li automobil bio ukraden, posuđen ili napušten od strane drugih osoba.

Glasnogovornik pjevača izjavio je da je on obaviješten o događaju i da u potpunosti surađuje s vlastima. U međuvremenu, D4vd nastavlja svoju turneju s nadolazećim koncertima diljem SAD-a, nakon čega ga očekuju nastupi u Europi i Australiji.

Slučaj je izazvao golem interes javnosti i medija, a policija i dalje intenzivno istražuje okolnosti ovog strašnog zločina.

