Naša influencerica raspametila pratitelje u haljini s opasno dubokim izrezom: ''Bombica!''

Meri Goldašić na Instagramu se pohvalila izdanjem u kojem je išla na jednu modnu reviju.
Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija u kojima pozira u maloj crnoj haljini s dubokim dekolteom, a svojim izgledom plijenila je sve poglede.
Meri je ispod fotki otkrila da je u ovom izdanju bila na jednoj modnoj reviji, a od tamo je podijelila i nekoliko videa. Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije, a pratitelji su je preplavili komplimentima.
''Bombica i revija, i ti'', ''Ajme, kako si lijepa žena'', ''Predivna kao i uvijek'', ''Wow'', ''Predivna'', ''Auuu'', ''Prelijepa'', ''Jennifer Lopez, jesi li to ti?'', dio je komentara s Instagrama.
Ovo nije prvi put da su našu influencericu usporedili s latinodivom. Više o tome pročitajte OVDJE.
