Luksuzni badić s dubokim izrezom i njezina figura bili su glavni fokus paparazza na plaži!

Charli XCX i suprug George Daniel proslavili su drugo vjenčanje u Italiji emotivnom ceremonijom uz more, a potom uživali u opuštenom odmoru na plaži u Siciliji.

Pjevačica Charli XCX zablistala je u bijelom jednodijelnom badiću s dubokim dekolteom dok je sa suprugom Georgeom Danielom, bubnjarom benda The 1975, uživala na sunčanoj plaži u Siciliji.

Par se opuštao u društvu prijatelja i obitelji, nedugo nakon što su po drugi put izrekli sudbonosno "da" na romantičnoj ceremoniji u Italiji, samo dva mjeseca nakon prvog vjenčanja u Londonu.

Pjevačica hita "Brat", pravog imena Charlotte Emma Aitchison, nosila je badić vrijedan 182 funte iz kolekcije Monday Swimwear, koji je kombinirala s prozirnim plaštom, dok je George bio bez majice. Par je uživao u moru, a Charli je u jednom trenutku držala supruga za ruku dok su hodali kamenitom obalom.

Ceremonija u nedjelju bila je iznimno emotivna. Charli je nosila prozirnu vjenčanicu s dugim šlepom i korzetom ispod kojeg se vidjelo bijelo donje rublje, u svom prepoznatljivom stilu. George je odjenuo ležerno taupe odijelo s oversized svilenom košuljom, djelomično otkopčanom kako bi se vidjele lančane ogrlice.

Par je razmijenio zavjete pred najbližima, među kojima su bili Georgeov kolega Matty Healy i njegova majka Denise Welch. Tijekom ceremonije izmjenjivali su suze, smijeh i poljupce, a nakon izgovorenih zavjeta nazdravili su uz pjenušac i slavili uz živu glazbu, tradicionalni folk bend s harmonikom, tamburinom i usnom harmonikom.

Gosti su uživali u koktelima i Aperol Spritzu, a par je, uz puno osmijeha i romantike, otplesao večer daleko od reflektora, u stilu koji je bio savršeno njihov.

