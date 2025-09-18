Zavirite u detalje raskošne večere u Windsoru s čak 1452 komada ručno ulaštenog pribora za jelo!

Donald Trump počašćen je raskošnom državnom večerom u dvorcu Windsor, gdje su kralj Charles i kraljica Camilla ugostili 160 uzvanika na svečanosti ispunjenoj glamurom, protokolom i jelima vrhunskih okusa.

Donald Trump počašćen je luksuznom državnom večerom u dvorani St. George u dvorcu Windsor, povodom svojeg posjeta Velikoj Britaniji.

Pripreme za ovaj svečani banket započele su čak tjedan dana unaprijed, a središnji stol, dug više od 50 metara, bio je ukrašen s 139 svijeća, 1.452 komada ručno ulaštenog pribora za jelo i cvjetnim aranžmanima u ružičastim, žutim i ljubičastim tonovima. Za 160 uzvanika pripremljeno je po šest čaša, a razmak između svakog tanjura mjerio se točno – čak i s pomoću štapova za precizno postavljanje.

Donald Trump - 3 Foto: Profimedia

Jelovnik večeri bio je impresivan: hladno predjelo bila je panna cotta od potočarke s prepelicama i parmezanom, glavno jelo organska piletina iz Norfolka u umaku od timijana, a za desert je poslužen ledeni sladoledni "bombe" s vanilijom i malinama iz Kenta te poširanim šljivama.

Donald Trump - 2 Foto: Profimedia

Uz hranu je poslužen bogat izbor vina: britanski pjenušac Wiston Estate 2016., francuski Corton-Charlemagne Grand Cru 2018., američki Ridge Vineyards Monte Bello 2000., kao i prestižni Pol Roger 1998. Za kraj – Warre’s Porto iz 1945., kao simbol Trumpova predsjedničkog broja (45. i 47.), te konjak Hennessy iz 1912., godine rođenja njegove majke. U čast kraljici Elizabeti posluženo je i piće iz njezine privatne kolekcije – Bowmore Queen’s Cask 1980.

Iako je Donald Trump poznat kao potpuni apstinent, za njega je posebno osmišljen koktel bez alkohola – transatlantski Whiskey Sour s aromom dima, marmeladom, pjenom od pekan oraha i tostiranim marshmallowom u obliku zvjezdice, kako bi simbolizirao "toplinu logorske vatre" i povezanost SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Svečanoj večeri prisustvovali su kralj Charles i kraljica Camilla, uz brojne članove kraljevske obitelji, iako su neki, poput princa Andrewa, izostali zbog skandala ili zdravstvenog stanja. Gosti su bili odabrani na temelju kulturnih, diplomatskih i gospodarskih veza sa SAD-om, a večer je bila spoj protokola, glamura i tradicije, savršeno orkestrirana do najsitnijeg detalja, kako bi impresionirala goste.

