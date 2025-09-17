Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju

Internetom se proširila snimka razgovora Melanije Trump i kraljice Camille kad im se pridružila Kate Middleton, a svu pozornost privukla je reakcija Camille.

Kraljica Camilla danas na trenutak našla u prilično neugodnoj društvenoj situaciji dok je u dvorcu Windsor dočekivala Donalda i Melaniju Trump na njihovom povijesnom drugom službenom državnom posjetu.

U privatnom ograđenom vrtu imanja Windsor, Camilla (78) i prva dama (55) činile su se duboko uvučene u razgovor dok su stajale na stepenicama, s kraljem i predsjednikom Trumpom u blizini.

Međutim, kada je Melania (55) uočila princezu od Walesa Kate Middleton kako se približava, predsjednikova supruga se brzo okrenula u Kateinom smjeru kako bi je pozdravila, očito naglo prekinuvši razgovor s kraljicom.

Kate je uzvratila istom mjerom, ostavljajući princa Williama iza sebe dok se uputila ravno prema prvoj dami.

Uslijedila je živahna rasprava između Melanije i Kate, dok je kraljica Camila ostala promatrati, naizgled tražeći novu temu za razgovor. Camillino nesretno lice odmah je postalo viralno, a video neugodne situacije pogledajte OVDJE.

Prva dama SAD-a privukla je pozornost ogromnim šeširom na glavi, a mislite li vi da je primjeren za ovakvo događanje recite nam OVDJE.

