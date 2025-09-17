Kako izgleda unutašnjost dvorca Windsora u kojem kraljevska obitelj ugošćuje američkog predsjednika?

Unutrašnjost Windsora prava je riznica povijesti i luksuza, a upravo tamo će kraljevska obitelj ugostiti Donalda Trumpa i njegovu suprugu.

Donald Trump i njegova supruga Melania stigli su u posjet Velikoj Britaniji, gdje su ih kralj Charles i kraljevska obitelj dočekali uz crveni tepih ispred dvorca Windsor.

Doček Donalda Trumpa u Windsoru - 5 Foto: AFP

Doček Donalda Trumpa u Windsoru - 8 Foto: AFP

Riječ je o njegovom drugom državnom posjetu Ujedinjenom Kraljevstvu, a svečanost je upriličena u Windsoru, najstarijem i najvećem naseljenom dvorcu na svijetu, koji je već gotovo tisuću godina obiteljski dom britanskih monarha.

Dvorac Windsor Foto: Profimedia

Unutrašnjost dvoraca Windsora Foto: Profimedia

Unutrašnjost dvoraca Windsora Foto: Profimedia

Upravo će tamo kralj Charles III. ugostiti američkog predsjednika i njegovu suprugu, a fotografije otkrivaju kako izgleda unutrašnjost ovog povijesnog i raskošnog zdanja.

Unutrašnjost dvoraca Windsora Foto: Profimedia

Unutrašnjost dvoraca Windsora Foto: Profimedia

Unutrašnjost Windsora prava je riznica povijesti i luksuza. Ogromni kristalni lusteri vise s pozlaćenih stropova, zidove krase portreti kraljeva i kraljica, a svaka prostorija odiše posebnim stilom – od zelenih i zlatnih salona do plavih dvorana i crvenih kraljevskih soba.

Unutrašnjost dvoraca Windsora Foto: Profimedia

Unutrašnjost dvoraca Windsora Foto: Profimedia

Unutrašnjost dvoraca Windsora Foto: Profimedia

Impresivne galerije ukrašene su grbovima i oklopima vitezova, dok hodnici izgledaju poput filmskog seta.

Dvorac Windsor smješten je u Berkshireu i osim što je kraljevska rezidencija, danas je i mjesto održavanja najvažnijih državnih svečanosti i prijema.

