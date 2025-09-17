Pretraži
glamurozan interijer

Kako izgleda unutašnjost dvorca Windsora u kojem kraljevska obitelj ugošćuje američkog predsjednika?

Piše H.L., Danas @ 15:48 Celebrity komentari
Kate Middleton, princ William, Donald Trump, Melania Trump Kate Middleton, princ William, Donald Trump, Melania Trump Foto: Profimedia

Unutrašnjost Windsora prava je riznica povijesti i luksuza, a upravo tamo će kraljevska obitelj ugostiti Donalda Trumpa i njegovu suprugu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kako izgleda unutrašnjost Windsora?
glamurozan interijer
Kako izgleda unutašnjost dvorca Windsora u kojem će kraljevska obitelj ugostiti američkog predsjednika?
Kako izgleda sin Ivana Turudića?
studirao je u americi
Kako izgleda zgodni sin Ivana Turudića? O samozatajnom mladiću samo se ovo zna
Katarina Baban pokazala što ju je oduševilo na setu
''Neki su bolji od drugih''
Ma tko je to raznježio zvijezdu naše serije na setu?
Adriana Ćaleta-Car javno čestitala Duji rođendan
"Blagoslovljeni smo..."
Veliko slavlje u obitelji Ćaleta-Car! Fotografije sa suprugom zasjenili njihovi preslatki sinčići
Jon Hamm i Anna Osceola uživaju u Italiji na odmoru
miljenik žena
Ni njegovi impresivni skokovi u more nisu odvratili poglede sa 17 godina mlađe supruge u badiću
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
U prvoj epizodi MasterChefa pregaču dobila majka Ivice Zubca,
kakva čast!
Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!
Maja Šuput u mini-haljini zaplesala na Vinkovačkim jesenima
na vinkovačkim jesenima
Kako joj stoji? Na ovako jednostavnu kombinaciju Maje Šuput nismo navikli
Margot Robbie u neobičnoj haljini ukrala svu pozornost na crvenom tepihu
uže ne može biti!
Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Dva dana nakon je umrla
tuga u susjedstvu
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Umrla je dva dana poslije
Opasni orijentalni stršljen vratio se u Hrvatsku: Nemamo stručnjaka ni literature za tu vrstu
Aktivni u ovo doba godine
VIDEO Opasni insekt vratio se u Hrvatsku nakon 50 godina: Ubod izaziva brojne alergijske reakcije, pa i smrt
U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji
zločinačko udruženje
Velika akcija USKOK-a: Uhićenja na području jedne županije
show
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Margot Robbie u neobičnoj haljini ukrala svu pozornost na crvenom tepihu
uže ne može biti!
Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji
zdravlje
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društven mreže
Zanimljivo
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društvene mreže
Bacanje buketa u Hercegovini odlučila odraditi u svoju korist!
Impresivno!
Bacanje buketa u Hercegovini odlučila odraditi u svoju korist!
Dodatna oprema automobila u Splitu nasmijala društvene mreže – pogledajte ovu kreaciju
Urnebesno
Dodatna oprema automobila u Splitu nasmijala društvene mreže – pogledajte ovu kreaciju
tech
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Što napraviti?!
Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
Vrijeme radi svoje…
Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove
sport
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
TJEDAN NAKON POBJEDE
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
Komentar Ivice Mede
Bobanovo zvono za uzbunu: Kako je moguće da u Dinamu to nisu vidjeli?
Igor Tudor nakon golijade stao pred novinare i poručio: "Žao mi je, ali to se mora jasno reći"
Bez zadrške
Igor Tudor nakon golijade poručio: "Ne volim to raditi, ali to se mora reći"
tv
MasterChef: Kandidatkinja žiriju zadala pravu mozgalicu! Jeste li znali odgovor?!
ZANIMLJIVO!
Kandidatkinja žiriju MasterChefa zadala pravu mozgalicu! Jeste li znali odgovor?!
MasterChef: Instant burek? Izgleda da je i to moguće, a odsad će ga znati napraviti i chef Goran!
WOW!
Instant burek? Izgleda da je i to moguće, a odsad će ga znati napraviti i chef Goran!
MasterChef: Hrabro i otkačeno - ovim se jelom definitivno nitko nikada nije predstavio žiriju MasterChefa!
ZANIMLJIV ODABIR!
Hrabro i otkačeno - ovim se jelom definitivno nitko nikada nije predstavio žiriju MasterChefa!
putovanja
Tjedni jelovnik fina i brza jela 15. 9. do 21. 9. 2025.
Tjedni jelovnik
Zasitna su, fina i rade se bez puno muke: Sedam predobrih jela za svaki dan ovog tjedna
Najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Ogromna zabava!
Odlična ideja za izlet: Otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
Odaberite stranu
Kulinarski grijeh ili ipak ne? Treba li prati gljive prije kuhanja?
novac
Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove
Samo za imućne
Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove
Oživljavanje Imunološkog: Priprema se natječaj za pogon u Rugvici vrijedan 40,8 milijuna eura
Lijekovi iz ljudske plazme
Oživljavanje Imunološkog: Priprema se natječaj za pogon u Rugvici vrijedan 40,8 milijuna eura
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
lifestyle
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Lejla Filipović u satenskoj suknji i bijelim tenisicama
TAKO JE KAKO JE
Lejla Filipović: Suknja u kojoj svaka žena izgleda elegantno, čak i kada je upari s tenisicama
sve
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene