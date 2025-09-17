Poslije udaje za miljenika žena povukla se iz javnosti, ali fotografima ovaj put nije uspjela pobjeći

Slavna glumica povukla se iz javnosti i posvetila svojoj obitelji.
Jedna od najljepših holivudskih glumica, Eva Mendes, snimljena je u rijetkom izlasku u javnost nakon punih šest mjeseci.3 vijesti o kojima se priča ''Ovo je velik korak...'' Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju ''Arrivederci...'' Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...'' uže ne može biti! Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji
Paparazzi su je fotografirali u londonskoj četvrti Notting Hill, gdje je obavljala svakodnevne sitnice i pritom pokazala svoj prepoznatljiv, ležeran stil.
Eva Mendes Foto: Profimedia
Slavna 51-godišnjakinja lice je djelomično zaklonila ružičastom kapom, a odjenula je haljinu koju je kombinirala s visokim kožnim čizmama u boji konjaka. U rukama je nosila nekoliko vrećica iz trgovina te veliku torbu preko ramena.
Eva Mendes Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Neočekivani video iz Sabora: Naša političarka nasmijala usporedbom s hit-serijom
Posljednji put Eva je fotografirana u ožujku kada je proslavila svoj 51. rođendan, dok je prije toga u prosincu prošle godine viđena na ručku u Beverly Hillsu.
Eva Mendes Foto: Profimedia
Eva Mendes Foto: Profimedia
Galerija 23 23 23 23 23
Glumica ovih dana boravi u Londonu jer njezin suprug, Ryan Gosling, započinje rad na novom filmu Zvjezdanih ratova ''Starfighter'', čija je premijera zakazana za svibanj 2027. godine. Par zajedno ima dvije kćeri – desetogodišnju Esmeraldu i osmogodišnju Amadu – i poznati su po tome što privatni život brižljivo čuvaju daleko od očiju javnosti.
Ryan Gosling i Eva Mendes 2 (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Druga strana zagrebačkog gradonačelnika: Poveo je svoju mamu u poseban izlazak
Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje na crvenom tepihu ili u javnim izlascima, Eva Mendes i dalje izaziva veliku pažnju kad se pojavi, a ovaj put ponovno je dokazala zašto i dalje nosi titulu jedne od najvećih holivudskih ljepotica.
Eva Mendes Foto: Profimedia
Eva Mendes Foto: Profimedia
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Kruži video koji mnogo govori o odnosu Kate Middleton i kralja Charlesa!
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Tko je novi filmski zavodnik? Žene su već lude za ovim mačo-frajerom!
Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se njega? O legendarnom TV doktoru opet svi bruje zbog prekrasnih vijesti