Poslije udaje za miljenika žena povukla se iz javnosti, ali fotografima ovaj put nije uspjela pobjeći

Slavna glumica povukla se iz javnosti i posvetila svojoj obitelji.

Jedna od najljepših holivudskih glumica, Eva Mendes, snimljena je u rijetkom izlasku u javnost nakon punih šest mjeseci.

Paparazzi su je fotografirali u londonskoj četvrti Notting Hill, gdje je obavljala svakodnevne sitnice i pritom pokazala svoj prepoznatljiv, ležeran stil.

Eva Mendes Foto: Profimedia

Slavna 51-godišnjakinja lice je djelomično zaklonila ružičastom kapom, a odjenula je haljinu koju je kombinirala s visokim kožnim čizmama u boji konjaka. U rukama je nosila nekoliko vrećica iz trgovina te veliku torbu preko ramena.

Eva Mendes Foto: Profimedia

Posljednji put Eva je fotografirana u ožujku kada je proslavila svoj 51. rođendan, dok je prije toga u prosincu prošle godine viđena na ručku u Beverly Hillsu.

Eva Mendes Foto: Profimedia

Eva Mendes Foto: Profimedia

Glumica ovih dana boravi u Londonu jer njezin suprug, Ryan Gosling, započinje rad na novom filmu Zvjezdanih ratova ''Starfighter'', čija je premijera zakazana za svibanj 2027. godine. Par zajedno ima dvije kćeri – desetogodišnju Esmeraldu i osmogodišnju Amadu – i poznati su po tome što privatni život brižljivo čuvaju daleko od očiju javnosti.

Ryan Gosling i Eva Mendes 2 (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Iako se posljednjih godina rijetko pojavljuje na crvenom tepihu ili u javnim izlascima, Eva Mendes i dalje izaziva veliku pažnju kad se pojavi, a ovaj put ponovno je dokazala zašto i dalje nosi titulu jedne od najvećih holivudskih ljepotica.

Eva Mendes Foto: Profimedia

Eva Mendes Foto: Profimedia

