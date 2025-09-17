Neočekivani video iz Sabora: Naša političarka nasmijala usporedbom s hit-serijom

Marijana Puljak na društvenim mrežama otkrila je da i ona gleda seriju koja je zaludila cijeli svijet.
Hit-serija ''The Summer I Turned Pretty'' zaludila je gledatelje diljem svijeta, a sada je stiglo i dugoočekivano veliko finale. Među brojnim fanovima našla se i jedna domaća političarka – Marijana Puljak, zastupnica u Hrvatskom saboru.
Na društvenim mrežama Puljak je podijelila video iz sabornice te na zabavan način dala do znanja da prati seriju. U jednom kadru prikazala je praznu sabornicu i natpis ''TeamJeremiah'', a zatim se i sama pojavila u kadru uz hashtag ''TeamConrad'', jasno dajući do znanja kome ide njezina podrška.
@marijanapuljak Politics or summer love – you have to pick a side. 😎 I’m #TeamConrad, what about you? #Sabor #TheSummerITurnedPretty #tsitp #fyp ♬ tsitp intro - ashyrami
Političarka je pritom povukla duhovitu paralelu između sabora i serije.
''Politika ili ljetna ljubav – moraš odabrati stranu. Ja sam Team Conrad, a ti?'', napisala je.
Marijana Puljak na TikToku Foto: TikTok

U komentarima je otkrila i da ju je na seriju ''navukla'' njezina kći, a mnogi korisnici TikToka bili su oduševljeni ovom objavom i šaljivom usporedbom.
''Jel mogućeeee? Predobro'', ''Čak i sabor, tim Conrad, naravno'', ''Conrad je jedini točan odgovor'', ''Conrad do kraja'', dio je komentara na TikToku.
Inače, Marijana je u braku sa bivšim splitskim gradonačelnikom. Nedavno su proslavili godišnjicu braka, a ona je pokazala njihove neviđene fotke s vjenčanja. Pogledati ih možete OVDJE.
Marijana i Ivica Puljak Foto: Tom Dubravec/Cropix

A OVDJE pročitajte zašto su žene lude za serijom ''The Summer I Turned Pretty''.
Serija ''The Summer i Turned Pretty'' Foto: Profimedia

