Zbog filmskih prizora s odmora fanovi žele Severini ulogu u hit-seriji, a i zanimljiv badić upada u oko!

Severina se fanovima javila s odmora nizom fotografija iz Italije.

Severina ovih dana uživa na sunčanoj Siciliji, a svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je djelić ljetne atmosfere u kojoj boravi.

Objavila je niz fotografija s bazena, a osim osmijeha koji ne silazi s njezina lica, pažnju je posebno privukao i njezin modni odabir.

Upečatljiv badić s plavo-bijelim uzorkom, usklađen s jastucima i ručnicima, gotovo se stopio s cijelim ambijentom u kojem se nalazila. Uživala je u društvu, ljetnim čarima i opuštanju uz bazen.

Severina Foto: Instagram

Uz fotografije je podijelila i citat iz serije "Bijeli lotos".

''Kad god odsjedem u White Lotusu, uvijek se odlično provedem'', napisala je.

Ispod fotki samo su se nizali komplimenti.

Severina Foto: Instagram

''Najljepša žena na svijetu'', ''Sasvim zasluženo'', ''Ženo, obožavam te'', ''Koliko si lijepa'', ''Severina, uvijek divna'', ''Predivna'', ''Najljepša na zemlji i ljepota i stil i ukus, ma sve'', ''Fotke su doživljaj upotpunjen dragom ženom'', ''Trebamo te u sljedećoj sezoni serije'', ''Prezgodna'', dio je komentara s Instagrama.

Severina Foto: Instagram

Inače, Severina je postavila rekord među hrvatskim izvođačima. Detalje pročitajte OVDJE.

