Napokon! Amerikanac iz Supertalenta dočekao važan trenutak u svojoj kućici od 5000 eura

Justus Reid svakodnevno na društvenim mrežama dijeli svoju avanturu renovacije kuće u Hrvatskoj, a sada se pohvalio nečim zaista važnim.

Justus Reid, Amerikanac poznat domaćoj publici po nastupu u ''Supertalentu'', i dalje izaziva veliku pažnju na društvenim mrežama dok dokumentira proces renovacije kuće koju je u Hrvatskoj kupio za svega 5000 eura.

U najnovijem videu podijelio je veliko postignuće – napokon je dobio struju. Iako su svjetla zasad privremeno postavljena, Justus nije skrivao oduševljenje što njegov dom sada i doslovno svijetli.

Osim toga, pokazao je i solarne panele postavljene na krovu, što je još jedan korak prema energetskoj neovisnosti njegove male kuće. U videu se pohvalio i da je na kupaonicu napokon stavljen krov, čime je ta prostorija sada potpuno zatvorena i spremna za daljnje radove.

Svoj dom gradi polako, ali s puno entuzijazma, a publiku oduševljava iskrenim i jednostavnim pristupom, dok pokazuje sve izazove i male pobjede koje dolaze s obnovom kuće iz temelja.

''Ovdje sam od prvog dana'', ''Vanjska rasvjeta izgleda odlično'', ''Nasmijala sam se kada sam vidjela da si napokon dobio i struju'', ''Baš je lijepo'', ''Obožavam ovog čovjeka'', ''Zbog njega se želim preseliti u Europu'', ''Odličan posao'', dio je komentara s Instagrama.

