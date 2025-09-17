Pretraži
''Zbog njega i ja želim u Europu''

Napokon! Amerikanac iz Supertalenta dočekao važan trenutak u svojoj kućici od 5000 eura

Piše H.L., Danas @ 09:04 Celebrity komentari
Justus Reid Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid svakodnevno na društvenim mrežama dijeli svoju avanturu renovacije kuće u Hrvatskoj, a sada se pohvalio nečim zaista važnim.

Noah Wyle kojeg znamo iz serije ''Hitna služba'' osvojio prvi Emmy
''Ovo je za vas...''
Sjećate se njega? O legendarnom TV doktoru opet svi bruje zbog prekrasnih vijesti
Marijana Puljak iz sabora objavila video o seriji ''The Summer I Turned Pretty''
''Ja sam tim...''
Neočekivani video iz Sabora: Naša političarka nasmijala usporedbom s hit-serijom
Alka pozirala s Josipom Lisac
dugogodišnje prijateljstvo
Alka Vuica posvetila objavu Josipi Lisac: "Imati nju za prijateljicu tolike godine..."
Tomislav Tomašević odveo svoju mamu Ivanku na koncert u čast obitelji Dedić
''Baš slatko''
Druga strana zagrebačkog gradonačelnika: Poveo je svoju mamu u poseban izlazak
Tko je zgodni Kaja iz serije "Daleki grad"?
gledamo ga i dalje
Tko je zgodni Kaja iz Dalekog grada, koji je za ekrane prikovao mnoštvo obožavateljica?
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag odlaze iz ''Kumova''
''Arrivederci...''
Zvijezde Kumova rastužile fanove: ''Vrijeme je za okrenuti novu stranicu...''
U prvoj epizodi MasterChefa pregaču dobila majka Ivice Zubca,
kakva čast!
Majka našeg svjetski poznatog sportaša privukla je pažnju u prvoj epizodi MasterChefa!
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Maja Šuput u mini-haljini zaplesala na Vinkovačkim jesenima
na vinkovačkim jesenima
Kako joj stoji? Na ovako jednostavnu kombinaciju Maje Šuput nismo navikli
Margot Robbie u neobičnoj haljini ukrala svu pozornost na crvenom tepihu
uže ne može biti!
Tijesni korzet stisnuo je atribute najpoznatije plavuše, a dramatični prorezi još su zanimljiviji
Opasni orijentalni stršljen vratio se u Hrvatsku: Nemamo stručnjaka ni literature za tu vrstu
Aktivni u ovo doba godine
VIDEO Opasni insekt vratio se u Hrvatsku nakon 50 godina: Ubod izaziva brojne alergijske reakcije, pa i smrt
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Dva dana nakon je umrla
tuga u susjedstvu
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Umrla je dva dana poslije
Tuga u Zagorju: U nesreći traktora poginuo dugogodišnji načelnik općine
Brojni se opraštaju
Velika tragedija: Dugogodišnji načelnik općine poginuo u nesreći s traktorom
