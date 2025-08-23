Znate li tko je Conrad iz serije o kojoj svi pričaju? TikTok danima bruji o njemu

Christopher Briney u centru je pozornosti zbog svoje uloge Conrada u tinejdžerskoj seriji "The Summer I Turned Pretty", osvojivši mnoge obožavateljice.

Bilo da se radi o sportskoj ekipi ili glazbenicima, posljednjih nekoliko tjedana TikTokom vlada trend u kojem se ispituje korisnike jesu li tim Conrad ili tim Jeremiah.

Ukoliko nemate pretplatu na Amazon Prime Video, vjerojatno ne znate kako je u pitanju biranje strane u seriji "The Summer I Turned Pretty". U glavnoj ulozi je Belly, koju tumači Lola Tung, koja mora birati između dva brata Conrada i Jeremiaha, a sudeći prema društvenim mrežama, mnogi gravitiraju više prema starijem bratu Conradu kojeg tumači Christopher Briney.

Christopher Briney - 3 Foto: YouTube Screenshot

Christopher Briney - 4 Foto: YouTube Screenshot

Christopher Briney - 5 Foto: YouTube Screenshot

Christopher Briney - 6 Foto: YouTube Screenshot

Iako ima tek 27 godina i manji broj uloga, Briney je već izrastao u jednu od najtraženijih mladih zvijezda danas. Nakon što je diplomirao glumu na Sveučilištu Pace, posvetio se glumi i režiji kratkih filmova tijekom studija.

Christopher Briney - 3 Foto: Profimedia

Christopher Briney - 7 Foto: Profimedia

Christopher Briney - 13 Foto: Profimedia

Kada je imao samo 23 godine, dobio je ulogu u biografskom filmu "Dalíland", a toliko je oduševio redateljicu Mary Harron da ga je ova savjetovala da pošalje audicijsku snimku za "The Summer I Turned Pretty". Istu je dobio tijekom snimanja "Dalílanda", a čitanje teksta i testiranje kemije među glumcima odradio je preko Zooma jer je boravio u Liverpoolu.

Osim kao Conrada, publika ga je imala priliku gledati u glazbenoj adaptaciji filma "Opasne djevojke", gdje je tumačio i otpjevao ulogu Aarona Samuelsa. Vrlo brzo pridobio je mnogo simpatija, ali i sve više glumačkih uloga.

Christopher Briney - 17 Foto: Profimedia

Christopher Briney - 16 Foto: Profimedia

Christopher Briney - 15 Foto: Profimedia

Ipak, mnoge obožavateljice će ostati razočaran njegovim ljubavnim statusom jer je Briney od 2021. u vezi s kolegicom s fakulteta Isabel Machado.

Trenutno se emitira treća sezona serije, koja je postala popularna i zbog svog soundtracka, a hoće li se Belly udati za Jeremiaha ili će ipak odabrati Conrada, otkrit će se u posljednje četiri epizode.

