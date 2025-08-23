Nina Badrić se s tugom prisjetila voljene osobe: "Onoga dana kad si otišao..."

Nina Badrić se prisjetila oca Sime na 11. obljetnicu smrti.
Glazbena diva, koja se svog oca prisjetila i u ožujku za Dan očeva, fotografirala se s dugom koja je osvanula na nebu na dan njegovog odlaska.
Prema tradicijskom kršćanskom vjerovanju, duga je znak saveza između ljudi i Boga, a korijen ima u Knjizi Postanka, kada je Bog poslao Noi i ljudima dugu kao znak da više nikad potopom neće uništiti sav život na zemlji.
"I onoga dana kad si otišao na nebu je zablistala najveca duga. I danas… To si se ti nasmiješio i nebo se nasmiješilo u isti tren (a nasmiješila sam se i ja). Evo ti jedna od Gabi dok ti gore oreš nebeske njive", napisala je Nina u objavi fotografija na kojima je pozirala uz dugu.
Osim ovog niza fotografija, Nina je objavila dvije zasebne slike svog oca na Instastoryju.
Nina je druga od tri kćeri Sime i Mile Badrić, a naša pjevačica ima stariju sestru Dijanu i mlađu Sunčicu, koja živi u Rimu.
