Nina Badrić se s tugom prisjetila voljene osobe: "Onoga dana kad si otišao..."

Nina Badrić se prisjetila oca Sime na 11. obljetnicu smrti.

Nina Badrić u subotu je na Instagramu posvetila emotivnu objavu svom ocu Simi, koji je preminuo na današnji dan 2014. godine.

Glazbena diva, koja se svog oca prisjetila i u ožujku za Dan očeva, fotografirala se s dugom koja je osvanula na nebu na dan njegovog odlaska.

Galerija 28 28 28 28 28

Prema tradicijskom kršćanskom vjerovanju, duga je znak saveza između ljudi i Boga, a korijen ima u Knjizi Postanka, kada je Bog poslao Noi i ljudima dugu kao znak da više nikad potopom neće uništiti sav život na zemlji.

Pogledaji ovo Celebrity Izrezi na haljini kakve još niste vidjeli otkrili Majine gole bolove, a umalo i nešto više!

"I onoga dana kad si otišao na nebu je zablistala najveca duga. I danas… To si se ti nasmiješio i nebo se nasmiješilo u isti tren (a nasmiješila sam se i ja). Evo ti jedna od Gabi dok ti gore oreš nebeske njive", napisala je Nina u objavi fotografija na kojima je pozirala uz dugu.

Otac Nine Badrić - 3 Foto: Nina Badrić/Instagram

Otac Nine Badrić - 1 Foto: Nina Badrić/Instagram

Otac Nine Badrić - 4 Foto: Nina Badrić/Instagram

Osim ovog niza fotografija, Nina je objavila dvije zasebne slike svog oca na Instastoryju.

Otac Nine Badrić - 1 Foto: Instagram

Otac Nine Badrić - 2 Foto: Instagram

Nina je druga od tri kćeri Sime i Mile Badrić, a naša pjevačica ima stariju sestru Dijanu i mlađu Sunčicu, koja živi u Rimu.

Nina je putovala zajedno s majkom Milom dok je održavala koncerte diljem obale, a koga su srele, otkrijte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Opa! Ni luksuzni korzet s kristalima nije mogao odvući pažnju sa Sevkinog dekoltea!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Paparazzi nakon dugo vremena snimili glumicu zbog čijeg smo filma ronili suze

Pogledaji ovo Celebrity Brutalno iskrena Vedrana Rudan otvorila dušu: "Gotovo sam nepokretna"

Pogledaji ovo Celebrity Ljetno osvježenje donijelo povratak poznatih Hrvata na špicu