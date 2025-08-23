Opa! Ni luksuzni korzet s kristalima nije mogao odvući pažnju sa Sevkinog dekoltea!

Na svojoj ljetnoj turneji Severina je oduševila haljinom koja joj je istaknula dekolte za vrijeme koncerta u Mađarskoj.
Na koncertu u Harkányju u Mađarskoj, pjevačica je očarala publiku ne samo svojim bezvremenskim hitovima i energičnim nastupom, nego i spektakularnim modnim odabirom.
Severina - 1 Foto: Instagram
Severina - 7 Foto: Instagram
Severina - 2 Foto: Instagram
Za ovu prigodu odjenula je ekstravagantni kostim s potpisom Juraja Zigmana, dizajnera s kojim već godinama gradi upečatljivu suradnju. Kreacija je bila prava modna senzacija – mini haljina u potpunosti prekrivena blistavim kristalima i svjetlucavim detaljima koji su savršeno pratili svaki njen pokret na pozornici.
Severina - 5 Foto: Instagram
Severina - 4 Foto: Sanela Babić
Posebnu pažnju privukao je duboki i zavodljivi dekolte, ukrašen prozirnim panelima i detaljno izrađenim aplikacijama koje su haljini dale dozu luksuza i glamura. Severina je svojim samopouzdanim stavom i prepoznatljivom karizmom još jednom pokazala kako vješto spaja glazbu i modu u jedinstveni scenski spektakl.
Mađarska publika nije otišla razočarana s koncerta, na kojem su se gotovo tri sata pjevali Severinini hitovi.
"Slabo divanim mađarski, nešto malo, a i to s greškom, tečno govorim rukama i perfektno se služim smeškom, ali mađarski ne umem, daj, nauči me, leba ti, nisam mog'o da pomislim da će mi tol'ko trebati", napisala je Seve u opisu fotografija, citirajući pjesmu Đorđe Balaševića "Slabo divanim Mađarski".
