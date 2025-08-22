Najljepše za kraj! Pogledajte glamurozna izdanja slavnih ljepotica sa završnice festivala u Sarajevu

Slavne dame na crvenom tepihu zadnje večeri 31. Sarajevo Film Festivala zablistale su u nikad glamuroznijim izdanjima.

Dodjelom nagrada u Narodnom pozorištu svečano je zatvoreno 31. izdanje Sarajevo Film Festivala, koji se održavao od 15. do 22. kolovoza.

Na završnoj večeri crvenim tepihom prošetale su brojne poznate dame koje su zablistale u glamuroznim izdanjima.

Među njima se našla i naša glumica Leona Paraminski, koja je rijetko viđena u javnosti, a ovoga puta zasjala je u elegantnom izdanju koje je plijenilo pažnju okupljenih fotografa.

Leona Paraminski Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Leona Paraminski Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Veliku pažnju privukla je i Džejla Glavović Očuz, bivša Miss svijeta, koja je zablistala u dugoj haljini s prorezima, istaknuvši svoju figuru i dozu odvažnosti.

Džejla Glavović Očuz Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Džejla Glavović Očuz Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na crvenom tepihu pojavila se i glumica Helena Vuković, koja se odlučila za haljinu sa zanimljivim detaljima u kojoj je spojila sofisticiranost i suvremeni glamur.

Helena Vuković Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Helena Vuković Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Helena Vuković Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Publiku je svojim izdanjem oduševila i voditeljica Maja Čengić-Miralem, koja je za ovu prigodu odabrala profinjenu kombinaciju u skladu s glamuroznom završnicom festivala.

Maja Čengić-Miralem Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bila je tu i Alina Juhart, transrodna pjevačica koju su gledatelji ispred malih ekrana upoznali u ''Zvezdama granda''.

Alina Juhart Foto: Armin Durgut/PIXSELL

