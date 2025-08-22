Naša glumica s američkom adresom u rijetkom javnom izlasku privukla pažnju u Sarajevu

Leona Paraminski godinama živi u Americi sa suprugom i kćerkicom, a na poseban dan zablistala je na prestižnom festivalu.

Hrvatska nagrađivana glumica Leona Paraminski, koja posljednjih godina živi u Americisa suprugom Tinom Komljenovićem i kćerkicom, rijetko se pojavljuje u javnosti, pa su je fotografi s posebnom pažnjom dočekali na crvenom tepihu zadnjeg dana 31. Sarajevo Film Festivala.

Za ovu svečanu priliku Leona je odabrala elegantnu kombinaciju u nježnoj nijansi ružičaste – lepršavu suknju do poda i prozračnu košulju spuštenih ramena.

Leona Paraminski Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Izadanje je zaokružila zlatnim nakitom i decentnom šminekom, a jednostavna frizura podignute kose naglasila je njezine nježne crte lica.

Leona Paraminski Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Inače, naša lijepa glumica danas ima i velik razlog za slavlje - slavi 46. rođendan.

Podsjetimo, par je svoj dom prošao u Santa Barbari, u Kaliforniji, a par je u rujnu 2021. dobio i kćerkicu Liv.

Leona Paraminski i Tin Komljenović Foto: Neja Markičević/Cropix

Leona je o majčinstvu dugo sanjala, ali dijete nisu mogli začeti prirodnim putem. O njezinom putovanju i borbi za trudnoću čitajte OVDJE.

Leona Paraminski - 2 Foto: Instagram

A za njezin povratak ima šanse. Leona je prošle godine u IN magazinu najavila povratak u Hrvatsku.

''Znači, ovaj moj povratak traje već dvije godine. Ovo je došla sam nakratko pa se opet vraćam. Vraćamo se, ali se ne vraćamo sutra. Vraćamo se kad sve uspijemo posložiti, a to uvijek traje puno dulje nego što se očekuje'', rekla je Leona prošle godine u IN magazinu.

In Magazin: Leona Paraminski - 6 Foto: DNEVNIK.hr

