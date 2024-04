Naša glumica s američkom adresom najavila veliki povratak nakon četiri godine: "Nisam uopće mogla spavati cijelu noć, bila sam jako uzbuđena"

Njezin dolazak u Hrvatsku uvijek je popraćen velikim zanimanjem javnosti. Kao i iščekivanje povratka na televizijsku i filmsku scenu. Glumica Leona Paraminski nije radila čak četiri godine, a sada je napokon stiglo vrijeme za povratak glumi. Na domaći teren vratila se s kćerkicom Liv, a detalje povratka donosi Lana Samaržija.

Već deset godina glumica Leona Paraminski živi u Santa Barbari. Potpuno je to drugačija svakodnevica, od one koju živi kada nakratko stigne u Hrvatsku. Ovdje, kaže, nadoknađuje sve! Od zagrebačkog šušura, druženja, snimanja i činjenice da je ovdje javna osoba.

"To su neka dva potpuno rzaličita života. I sad sam to prihavtila da je to tako, i ima ljepote u tome. Često mi prijatelji od tamo kažu kak ideš na neki drugi život i ti si zapravo ono by location. Znaš kao ono, živiš tu, živiš tamo. Tako da postoji jedna i druga Leona i da, imam neka dva života neka, kao da mi je lakše", izjavila je Leona.

Ovaj povratak za nju je itekako poseban, jer nakon četiri godine stanke, vratila se glumi. U Sarajevu snima drugu sezonu nagrađivane serije ''Kotlina'', redatelja Danisa Tanovića.

"I to ne da ne odbijaš nego za to jednostavno dođeš, i ideš u sve pogodnosti ili nepogodnosti koje dolaze po putu s tim. Uloga je, dosta je velika, a nije opet ni prevelika, da sad snimam puna tri mjeseca, jer ima tri glavne ženske uloge", otkrila je.

Ipak priznaje, povratak na set, nije bio lagan.

"Najteže mi je bilo prvi dan kad sam išla snimati. To mi je bilo najteže, i nisam uopće mogla spavati cijelu noć, bila sam jako uzbuđena, jer je to normalno. Nisam dugo radila, nisam radila jedno četiri godine, i zato što je to Danis i naprosto nisam bila dugo na setu, ali onda kad sam došla, bilo je kao da nikad nisam ni prestala raditi. Bilo je jako teško na početku, ali onda sam išla s Liv i mojom mamom u Sarajevo. I to mi je onda bilo lijepo i ispunjujuće", priznala je.

Leona se, naime, u te četiri godine glumačke stanke, posvetila privatnom životu, odnosno planiranju majčinstva. Djevojčica Liv, suprugu Tinu i njoj stigla je prije dvije i pol godine. I ostvarila njihov dugogodišnji san.

"Nije nikad bila mala i slatka, uvijek je bila hardcore dijete, intenzivno i na najbolji mogući način, to je lijepo, ne lijepo, apsolutno predivno, nekad i teško. Da pitaš sve naše obitelji neki bi ti rekli da sam preoštra, drugi bi ti rekli da sam prestroga, treći bi rekli da joj sve dopuštam što ona hoće. Tak da znaš što ja osobno mislim - da ja samo volim, da ona ima svoj neki red, da se djeca zapravo samo moraju igrati, da kroz to rastu i stvaraju. I naravno da ih okolina kreira, ja joj pokušavam dati, ne znam, evo najbolje što mogu", zaključila je Leona.

A to je, ako ništa, život na dva kontinenta. Potpuna suprotnost od onoga kakvo je Leonino djetinjstvo bilo.

"Ja sam bila na relaciji jedno selo, drugo selo, a ona je na relaciji jedan kontinent, drugi kontinent. Pa ostale onda države i gradovi, ima već svoj kofer kad dođe na aerodrom, kaže da ide na mali put jer ju sad čeka veliki, totalno neki drugi život. Drago mi je da smo joj to pružili, pa ćemo vidjeti što će s tim kasnije napraviti", kaže Leona.

I život ne može biti ljepši, kaže. Osim možda malo više vremena nasamo sa suprugom, jer Liv je još mala, a u Americi nemaju pomoć drugih.

"Nas dvoje sad ni nema trenutno, svi moji prijatelji isto su rekli znaš vidimo se za tri godine i to je tak tu negdje. Zapravo se počnete opet spajati, ti i partner, mislim pogotovo za Tina imene, jer smo sami, tak da da taj dio je teži ali sad opet je lijepo jer mislim da dolaze godine kad Liv ima tri godine i onda ćemo se mi opet doći spajati. Toliko smo toga prošli I znaš kaj, sad sam to prihvatila da je to tako i da ima neke ljepote u tome", priznala je.

Neizbježno je i da se Leona osvrne na potpuni povratak u Hrvatsku. I ovog puta tvrdi - obitelj Paraminski Komljenović se vraća!

