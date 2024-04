Evo kako je reagirala gospođa Jasminka kada joj je Miroslav Škoro uslužio kavu: Nije propustila nijedan koncert, a za sve je kriva njezina prijateljica!

Najbolje prijateljice Sanja i Jasminka velike su obožavateljice Miroslava Škole, a kako kažu, dosad nisu propustile niti jedan koncert. Tim povodom, Sanja je pozvala našu ekipu kako bi Jasminki priredila veliko iznenađenje.

Da je imati pravo prijateljstvo zaista veliki blagoslov, pokazale su prijateljice Sanja i Jasminka.

Naime, gospođa Sanja iznenadila je gospođu Jasminku njezinim najdražim pjevačem – Miroslavom Škorom, a kako kažu, žive za svaki njegov koncert te niti jedan dosad nisu propustile.

Sanja je prijateljicu pozvala u goste uz molbu da dođe što prije jer s njom mora nešto ozbiljno razgovarati, ali u međuvremenu su Miroslav Škoro i naša ekipa doslovno okupirali njezin dom.

Škoro se sakrio u kuhinji, a Sanjin suprug skuhao je kavu kada je Jasminka stigla, vidno zabrinuta.

Prijateljice su malo porazgovale, a onda se u blagovaonici odjednom pojavio Škoro, noseći kave.

"Pa, gdje ste, Jasminka?", veselo je upitao Miroslav.

"Otkud vi ovdje?", oduševljeno je odgovorila Jasminka, a Škoro se našalio da kuha kave po kućama.

Pjevač je jasno dao do znanja da mu je veoma drago što ju je upoznao, a potom ju je upitao ide li na sljedeći koncert, a Jasminka nije mogla suzdržati svoju sreću.

"Trenutno sam tako sretna da jednostavno ne znam… Od nula do tisuću. Stvarno sam iznenađena ugodno, nisam ovo uopće očekivala. Baš sam sretna", priznala je.

Iznenađenju ovdje nije bio kraj pa joj je tako Škoro poklonio dvije ulaznice za njegov koncert u prosincu, a Jasminka tim povodom nije skrivala oduševljenje.

"Dobili smo i karte za koncert. Sad još više čekam taj datum da odemo na koncert. I evo, velim, mi nijedan koncert dosad nismo propustile pa nećemo ni ovaj sigurno", rekla je.

Miroslav, s druge strane, nije skrivao zahvalnost prema ovim dvjema gospođama.

"Dakle, ovo sam ja danas imao takav jedan doživljaj, da dok sam ja radio te neke koncerte koje sam radio i eto, bile su te dvije gospođe koje su to proživljavale i onda sam ja dobio, što bi rekla moja pokojna baka, feedback o tome kako su to one doživjele iz publike. Hvala gospođi Sanji koja je došla na tu ideju i hvala gospođi Jasminki koja je tako lijepo reagirala. Vrlo su drage, vrlo inteligentne žene, bilo mi je vrlo ugodno", priznao je Škoro.

