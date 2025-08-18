Neobični sako pao je u zaborav zbog mini-suknje kojom je istaknula noge

Maja Čengić-Miralem privukla je pažnju na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala neobičnom kombinacijom.

Već 15 godina posebno mjesto na Sarajevo Film Festivalu zauzima voditeljica Maja Čengić-Miralem – kao domaćica crvenog tepiha, na kojem pozdravlja regionalne i svjetske filmske zvijezde.

Lijepa voditeljica, poznata po vedrom duhu i profesionalizmu u čak najzahtjevnijim trenucima festivala, plijeni pažnju i svojim odjevnim kombinacijama, a u nedjelju, tijekom trećeg dana festivala, nosila je smaragdnozeleni spoj baršunastog sakoa neobičnog kroja i satenske suknje.

Spomenuti komad odjeće imao je prilično neobičan kroj. Uz duge rukave imala je razdvojenu naglašenu kragnu s izrezima, a suknja koja je bila asimetrična imala je kratki dio sprijeda koji joj je naglasio noge, dok se iza nje vukao dugi dio poput plašta. Cijeli izgled upotpunila je ogrlicom s dragim kamenjem u istoj boji.

Čengić‑Miralem već više od desetljeća predstavlja jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica Bosne i Hercegovine. Diplomirana je pravnica, no novinarstvo joj je mlada strast: karijeru je započela u trećem razredu gimnazije kao spikerka na Kalman Radiju, a ubrzo je prešla na BHT1, gdje je radila vremensku prognozu, informativni program, emisiju "Kult-ura!", pa naposljetku postala urednica i producentica zabavnog i glazbenog programa.

Kroz svoj rad gradila je emisiju "Konačno petak", koju je dugo vremena vodila s Dejanom Kukrićem, a poznata je po profesionalnosti i vjernosti gledateljima. U medijima se redovito pojavljuju njene izjave o majčinstvu, karijeri i međusektorskim izazovima – uvijek s pozitivnim stavom i umjerenom dozom šarma.

Već nekoliko godina je u braku s Gordanom Miralemom, s kojim ima sina, a za kojeg je jednom prilikom rekla kako često trpi zbog njezinog posla.

"Svjesna sam toga da svi mi ponekad donosimo privatne probleme na posao ili obrnuto, ali trudim se da sve to svodim na minimum. Zapravo, mnogo češće moj suprug trpi zbog posla. Vrlo često mu na kraju dana ispričam sve situacije koje su mi se dogodile i onda tražim pomoć. Kada trebam savjet, na prvom mjestu je suprug čije su mi riječi, posebno u posljednje vrijeme, mnogo pomogle. Ali, s druge strane, i ja se trudim njega saslušati i pomoći ako mogu i mislim da je to sasvim normalno", izjavila je Čengić-Miralem prije nekoliko godina.

