Nezaboravno izdanje! Hanka Paldum donijela poseban sjaj na crveni tepih prestižnog festivala

Niti Hanka Paldum nije propustila prestižni filmski festival u Sarajevu, gdje je na crvenom tepihu očarala sve svojim izdanjem.

Na crvenom tepihu treće večeri 31. Sarajevo Film Festivala pojavila se Hanka Paldum, diva sevdaha i ikona glazbene scene, i oduševila svojim svečanim izdanjem koje je spojilo tradiciju i sofisticiranost.

Za ovu posebnu priliku Hanka je odabrala raskošnu bijelu haljinu ukrašenu zlatnim vezom, izrađenu od sjajnog materijala koji se prelijevao na svjetlu.

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda partnerica Darka Rundeka? Poveo ju je u rijedak izlazak, ovo su najnovije fotke

Kombinaciju je upotpunila elegantnim šeširom u bež nijansi i zlatnom pismo-torbicom, čime je njezin izgled postao savršen spoj sofisticiranosti i autentičnog šarma.

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sviđa li vam se izdanje Hanke Paldum? Da, izgleda predivno

Nije mi ništa posebno Da, izgleda predivno

Nije mi ništa posebno Ukupno glasova:

Njezina pojava unijeli su posebnu čar u festivalsku noć, podsjetivši sve prisutne da Sarajevo Film Festival nije samo priča o filmu, već i o umjetnosti u najširem smislu.

Hanka Paldum Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Galerija 19 19 19 19 19

Kako izgleda partnerica Darka Rundeka? Poveo ju je u rijedak izlazak, OVDJE pogledajte najnovije fotke

Tko je sve traženija crnogorska glumica koja je zbog hlača privukla pažnju u Sarajevu? Više detalja pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je sve traženija crnogorska glumica koja je zbog ovih hlača privukla pažnju u Sarajevu?

Jedna dama na prestižni festival stigla je u providnoj haljini koja graniči s elegancijom, o kome se radi saznajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko je zanosna plavuša koja je od života na farmi dospjela do jedne od najtraženijih manekenki?

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je Jasna Malec Utrobičić, cijenjena glumica ostavila je neizbrisiv trag na našoj sceni